La casa dei vigili urbani nell’ex tribunale 

L’assalto ai bandi regionali permette al Comune di fare bottino per continuare a cambiare volto a zone problematiche della città o per introdurre nuovi servizi. Il ponte di via Mazzini, il sistema di gestione delle acque piovane di Rosmarino e l’utilizzo integrale della grande ex pretura di via 18 Dicembre sono gli ambiti in cui nelle ultime 48 ore il Comune si è visto aggiudicare dalla Regione un milione e mezzo di euro.

L’attesa

«Questi fondi sono frutto – tiene a precisare il sindaco Pietro Morittu – di una programmazione attenta e di una progettazione molto avanzata da parte degli uffici tecnici che ci ha permesso di presentarci con le idee chiare, piani esecutivi e cofinanziamenti importanti». Tutti e tre gli interventi sono notevoli e stilare una graduatoria di merito è difficile, ma per certi versi colpisce quello nel rione Lotto B di Rosmarino dove, da decenni, è attesa la costruzione del nuovo canale di guardia, il cui progetto è fermo in Regione da un anno. Nel frattempo però il Comune, con mezzo milione, realizzerà un primo lotto del sistema di captazione e drenaggio della acque piovane. «Non basteranno per tutto il quartiere – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu– ma si inizia e l’intervento sarà compatibile con la posa, quando avverrà, del canale di guardia: era doveroso cominciare da Rosmarino visti i disagi legati ad ogni acquazzone». Si andranno a realizzare caditoie, grate, tombini, a risagomare (ove occorrerà) tratti stradali per un convogliamento più adeguato.

Il ponte

Con altri 500 mila euro scatterà un altro intervento atteso decenni: è la messa in sicurezza e l’allargamento del ponte di via Mazzini, fra il campo sportivo Santa Barbara e il nuovo parco lineare sul rio Cannas che si sta concludendo fra via Mazzini e via Angioy. Il ponte è nato nel 1938 e da allora è rimasto identico: a stento transitano contemporaneamente due veicoli e se uno è magari un autobus, occorre fermarsi. Non ci sono attraversamenti pedonali eppure, da decenni, è proprio da lì che bisogna passare se, giungendo da via Angiony, si vogliono portare i bambini nella vicina scuola elementare. Il ponte avrà dunque anche un corsia ciclopedonale con passerella in metallo, e collegherà l’intero parco lineare rio Cannas (da via Lucania a via Mazzini). Altri 500 mila euro (di cui però 250 mila di fondi comunali) serviranno a rimettere mano pesantemente all’ex pretura di via 18 Dicembre che da alcuni anni ospita non pochi servizi comunali: per continuare a sfruttare ampi spazi altrimenti inutilizzati: verranno riqualificati alcuni ambienti con arredamenti, posa di pannelli fono assorbenti. Le grandi stanze rimesse a nuovo ospiteranno la sede della polizia municipale (che dunque lascerà i locali fatiscenti di via Mazzini) e in alcuni locali troverà spazio l’archivio storico comunale.

RIPRODUZIONE RISERVATA