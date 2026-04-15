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Carbonia.
16 aprile 2026 alle 00:09

La casa dei giovani nell’ex dopolavoro  

Sale per giocare e leggere, coworking e laboratori per gli studenti 

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È stato inaugurato ieri l’ex dopolavoro di piazza Primo Maggio che dopo circa 10 anni di fermo diventerà la vera e propria centrale operativa del Progetto ministeriale DesTEENazione, rivolto a preadolescenti- adolescenti e giovani adulti, di età compresa tra gli 11 e i 21 anni, che oltre al comune capofila di Carbonia riguarderà gli abitanti degli altri 12 comuni del Plus (Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Tratalias, Villaperuccio).

I nuovi spazi

All'interno dello stabile saranno ospitate la sala gaming, la sala prove musicali, un centro d’ascolto, delle sale studio, uno spazio dedicato al coworking e uno spazio assembleare per attività ludico ricreative a cui si affiancheranno altre attività come ad esempio un percorso educativo di strada, e i progetti nelle scuole di diretta ideazione degli studenti, in varie aree tematiche anche di tipo produttivo. Il sindaco Pietro Morittu, dopo aver ringraziato il Consiglio, la Giunta e il personale del comune, ha rimarcato come «per avere successo l’unica cosa che conta non è una specialità particolare, ma la coerenza, nell’impegno, nella dedizione e nella determinazione e questo centro è frutto di tutti questi elementi, un importante tassello di un progetto composito di riappropriazione della cittadinanza». I complimenti sono arrivati anche dal vescovo della Diocesi di Iglesias, monsignor Mario Farci, che ha spronato i ragazzi presenti: «Questa è casa vostra, dovete viverla e creare lo spazio per le vostre relazioni».

Bene comune

Proprio sul concetto di bene si è soffermato il coordinatore del progetto Igor Corrias: «Questo è uno spazio tutto vostro dove gli adulti avranno come unico compito quello di mettersi a disposizione per la realizzazione dei vostri desideri». Sulla stessa linea anche una delle coordinatrici tecniche Cinzia Micheletti: «Oggi abbiamo aperto una scatola vuota, a voi il compito di scegliere cosa metterci dentro». Per Renato Collu, insegnante e musicista «è un’occasione unica per dare una possibilità di espressione artistica, musicale e creativa ai più giovani». Per Fabrizio Fenu, insegnante della scuola Gritti «oggi l’ex dopolavoro diventa uno spazio aggregativo per i giovani che in città non c’era più. Deve essere reso realmente fruibile e diventare legante tra amministrazione e scuole». Per Serena Maccioni, della scuola Satta «è stato messo a disposizione un luogo per esprimere sé stessi in qualsiasi forma, andando oltre a quella scolastica». Anche per le associazioni giovanili si tratta di una grande opportunità. Per Federica Orrù, capo scout nella parrocchia Beata Vergine Addolorata «è uno strumento in mano ai ragazzi per alimentare le loro passioni ma anche per incentivarne la cittadinanza attiva».

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