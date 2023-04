La casa dei cavalieri sarà a Su Brugu  

Il Comune concede un locale per i prossimi due anni all’associazione Cavalieri che finalmente hanno quindi una casa. La decisione è stata presa ieri mattina dalla Giunta Sanna che ha dato l’immobile in piazza del Popolo, in comodato d’uso, che in passato aveva ospitato un circolo e che faceva parte dell’elenco degli immobili che lo stesso esecutivo aveva inserito nel piano delle alienzazioni 2023.

«È un riconoscimento alla storia e ai meriti di questa associazione che ha un ruolo fondamentale nell’organizzazione della manifestazione più rappresentativa di Oristano: la Sartiglia - spiega il sindaco, Massimiliano Sanna - L’associazione culturale “Cavalieri di Oristano” è impegnata a far conoscere le tradizioni, dando notevole lustro alla città, ed è riconosciuta gruppo d’interesse comunale, rappresentando per Oristano un patrimonio di inestimabile valore storico e culturale».

La sede si trova nel cuore di Sant’Efisio, «dove in occasione della Sartiglia, tra l’altro, si svolge la tradizionale manifestazione Sartill‘e canna. Abbiamo quindi deciso di concedere i locali all’associazione Cavalieri che proprio recentemente ci ha chiesto la possibilità di utilizzare un locale comunale, rendendosi disponibile a farsi carico degli interventi di manutenzione e alle spese per le utenze idrica ed elettrica». ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA