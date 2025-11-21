VaiOnline
Senorbì.
21 novembre 2025 alle 01:15

La casa con le luci del Natale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Senorbì è tempo di atmosfera natalizia. Oggi, alle 18, si rinnova l’ormai tradizionale appuntamento con l’accensione della casa natalizia di Senorbì. La villetta in via Margotti della famiglia Spiga è pronta a offrire lo spettacolo dell’accensione delle decorazioni che resteranno allestite sino al termine delle festività natalizie. Creazioni opera del padrone di casa, Ignazio Spiga, noto imprenditore nel settore dell’impiantistica e vero cultore degli addobbi luminosi, che insieme alla famiglia e con l’aiuto dei suoi fidati collaboratori, regala ai cittadini e ai tanti visitatori uno spettacolo unico con i colori e la magia del Natale. L’iniziativa si ripete da ormai sedici anni, eppure lo spettacolo non è mai uguale a se stesso.

L’anno scorso il padrone di casa aveva organizzato anche una piccola festicciola per allietare gli ospiti, ai quali sono state offerte prelibate castagne accompagnate da un buon bicchiere di vino. Da stasera, sino al termine delle festività, via Margotti sarà meta di pellegrinaggio per tantissime persone che vorranno scattare una foto ricordo vicino alla casa più illuminata della Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Contu (Fimmg): «Manca un’organizzazione stabile»

Gli “Ascot” in tilt Pazienti in fila per ore, i medici lasciati soli

Gli ambulatori territoriali nati dove mancano le cure di base 
Cristina Cossu
Il caso

«Arzu non agì da solo» Indagati in libertà, la Cassazione si oppone

Delitto Marongiu, il ruolo dei familiari del 56enne morto suicida in carcere 
Simone Loi
Il caso

La bandiera palestinese non sventola più: polemiche a Guspini

Il vessillo è stato rimosso dopo il ricorso di un cittadino 
Giovanni G. Scanu
Rifiuti

Il caos della plastica tra raccolte extra e il rischio di uno stop

A Selargius rientra l’emergenza Il Cal: la Regione dia indicazioni 
Federica Lai
L’Isola della crisi

Pensionati in piazza: «Un caffè non ci basta»

A Cagliari la protesta Spi Cgil contro «una manovra iniqua» che aumenta di 3 euro l’assegno minimo 
Umberto Zedda
La manovra

Canone Rai, scontro fra Lega e FI

Meloni stringe sulla legge di bilancio, vertice di maggioranza 