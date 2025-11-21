La casa con le luci del Natale 

A Senorbì è tempo di atmosfera natalizia. Oggi, alle 18, si rinnova l’ormai tradizionale appuntamento con l’accensione della casa natalizia di Senorbì. La villetta in via Margotti della famiglia Spiga è pronta a offrire lo spettacolo dell’accensione delle decorazioni che resteranno allestite sino al termine delle festività natalizie. Creazioni opera del padrone di casa, Ignazio Spiga, noto imprenditore nel settore dell’impiantistica e vero cultore degli addobbi luminosi, che insieme alla famiglia e con l’aiuto dei suoi fidati collaboratori, regala ai cittadini e ai tanti visitatori uno spettacolo unico con i colori e la magia del Natale. L’iniziativa si ripete da ormai sedici anni, eppure lo spettacolo non è mai uguale a se stesso.

L’anno scorso il padrone di casa aveva organizzato anche una piccola festicciola per allietare gli ospiti, ai quali sono state offerte prelibate castagne accompagnate da un buon bicchiere di vino. Da stasera, sino al termine delle festività, via Margotti sarà meta di pellegrinaggio per tantissime persone che vorranno scattare una foto ricordo vicino alla casa più illuminata della Sardegna.

