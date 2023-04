La casa con giardino occupata da una vita 

“Ordinanza di rilascio e sgombero per occupazione senza titolo”, recitava l’ordinanza dirigenziale del 26 giugno 2018, a firma della dirigente del servizio Tributi e Patrimonio Francesca Brundu. Il documento in questione intimava il rilascio dei due fabbricati e di tutta l’area rientrante nei civici 34-36-36A entro e non oltre dieci giorni, ma è rimasto lettera morta; come tutte le lodevoli intenzioni profuse nel corso degli anni dai vari esponenti delle amministrazioni che si sono succedute senza riuscire a porre rimedio all’occupazione abusiva dei record. Iniziata nel lontano 2006, dopo lo sfratto del Charanga, che per quanto animasse le notti cagliaritane sembrava non fruttasse abbastanza al Comune.

Tra le sbarre della recinzione, oscurata in parte dai tendoni, s’intravvedono, in ordine: un cane bianco poco propenso a fare amicizia, un ombrellone, due macchine, (una di grossa e l’altra di piccola cilindrata), un salottino da giardino con tappeto steso all’aria aperta. Elementi decorativi della vergogna in centro città, con un numero imprecisato di persone che occupano - abusivamente - un pezzo di viale Regina Elena: un’area di circa un ettaro, di proprietà comunale, dove vivono da diciassette anni. Intervallati da una sfilza di promesse di politici di ambo le parti, che a turno dissero: «Stiamo cercando una soluzione».

La storia infinita

“Ordinanza di rilascio e sgombero per occupazione senza titolo”, recitava l’ordinanza dirigenziale del 26 giugno 2018, a firma della dirigente del servizio Tributi e Patrimonio Francesca Brundu. Il documento in questione intimava il rilascio dei due fabbricati e di tutta l’area rientrante nei civici 34-36-36A entro e non oltre dieci giorni, ma è rimasto lettera morta; come tutte le lodevoli intenzioni profuse nel corso degli anni dai vari esponenti delle amministrazioni che si sono succedute senza riuscire a porre rimedio all’occupazione abusiva dei record. Iniziata nel lontano 2006, dopo lo sfratto del Charanga, che per quanto animasse le notti cagliaritane sembrava non fruttasse abbastanza al Comune.

Promesse mancate

Spenta la musica è iniziata l’occupazione - senza titolo - di questa fetta di città progettata dall’architetto Ubaldo Badas, dove da troppo tempo regna l’illegalità palesemente tollerata da chi avrebbe dovuto - e dovrebbe - ripristinare l’ordine e restituire questo angolo pregiato alla comunità. Sembrava intenzionato a farlo l’allora assessore comunale al Patrimonio Gianni Chessa: «Troveremo una soluzione entro l’estate».

Era la fine del 2008, da allora sono passate altre 14 estati e lui ha fatto in tempo a diventare assessore regionale al Turismo, senza risolvere la questione. Il successore, Luciano Collu, probabilmente sta ancora riflettendo sulla nuova destinazione dell’area, insieme al collega Patrizio Mulas, che nel 2009, assicura: «Sto valutando con attenzione». Nel 2011, sempre Chessa, torna sull’argomento, interrogando l’assessore al Bilancio Gabor Pinna. Quest’ultimo spiega: «Ci risulta che la Procura abbia aperto un procedimento per l’occupazione abusiva su denuncia degli uffici. Il rilascio dell’immobile avverrà solo al termine del processo».

Nel 2018 anche l’assessore al Verde Paolo Frau aprì uno spiraglio: «Siamo consapevoli della condizione in cui versa l’area, ma dobbiamo trovare i fondi necessari per la sua riqualificazione. Una volta reperiti interverremo sicuramente».

In Consiglio

«Da molto tempo denuncio l’occupazione abusiva di questo spazio di pregio della città, sottratto alla comunità con uno stato di illegalità che va avanti da diciassette anni e che ritengo non si possa più tollerare», commenta Enrica Anedda Endrich, presidente della commissione Cultura, Spettacolo e Verde pubblico.

«Uno spazio di pregio rubato alla cittadinanza, dove non ci si può nemmeno affacciare, se non rischiando di essere minacciati come capitato a me», racconta. «Ho chiesto più volte alla Giunta che si predisponesse una nuova ordinanza di sgombero, ma alle promesse non sono conseguiti i fatti. Farò il possibile perché la città si riappropri di quest'area, dove tra l'altro si era ipotizzata la realizzazione di un cinema all’aperto, e che costituisce un tassello importante di un percorso fortemente identitario e unico al mondo che parte da piazza Marghinotti e, attraversando il Terrapieno, arriva sino al Museo archeologico. Uno spazio che persino Francesco Alziator definì “Un paradiso degli angeli compiutamente bello”, e che non può essere lasciato in mano agli abusivi».

