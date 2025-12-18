La Casa Bianca trema: Epstein files pubblici da oggi 

WASHINGTON. Donald Trump trema a poche ore dall’attesissima divulgazione dei file su Epstein, mentre i democratici in Congresso diffondono nuove foto e alcuni imbarazzanti scambi via sms. La pubblicazione dei file avverrà in base a una legge approvata a larghissima maggioranza dal Congresso e che lo stesso Trump è stato costretto a firmare per evitare ulteriori danni di immagine e una rivolta nella sua base Maga. Anche le annunciate dimissioni del vice capo dell’Fbi, Don Bongino, sono collegate da alcuni alle divisioni sulla gestione del caso. Il Dipartimento della Giustizia può limitare o ritardare la divulgazione di parti dei documenti che potrebbero identificare vittime, rivelare informazioni sensibili su minori, mettere a rischio la sicurezza nazionale o interferire con indagini in corso. A parte queste eccezioni, però, che deve rendere pubblici i file in suo possesso in un formato ricercabile e scaricabile dal pubblico, finora ha mantenuto il più stretto riserbo sull’iter in corso. Intanto, a poche ore dalla scadenza, i Democratici della Commissione di Vigilanza della Camera hanno diffuso altre cinque fotografie provenienti dalla proprietà di Jeffrey Epstein. Le immagini, pubblicate senza ulteriore contesto dai membri della commissione, includono un passaporto ucraino con indicazione di sesso femminile, il filosofo Noam Chomsky su un aereo con Epstein e Bill Gates in posa per una foto con una donna il cui volto è stato oscurato dai Democratici della commissione. Le foto comprendono anche uno screenshot di un estratto di una conversazione via sms, in cui una persona discute dell’invio di ragazze. “Non lo so, prova a mandare qualcun altro. Ho un’amica scout, oggi mi ha mandato alcune ragazze. Ma chiede 1.000 dollari a ragazza. Ti mando le ragazze ora. Forse qualcuna andrà bene per J?”.

