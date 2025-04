La Casa Bianca tiene le Borse sulla corda 

Mercati col fiato sospeso, nel timore che la guerra dei dazi scatenata da Donald Trump possa travolgere l'economia globale e farla precipitare in una recessione che riporterebbe l'orologio indietro di anni. Quelli bui della crisi del 2008 e del tracollo di Lehman Brothers o del terremoto provocato dalla pandemia.

Il timore immediato è quello di un'altra settimana di passione per le Borse mondiali, dopo che tra giovedì e venerdì, dall'Asia all'Europa passando per gli Stati Uniti, sono stati bruciati miliardi di dollari: quasi 2.000 sono andati in fumo nel Vecchio Continente, circa 5.000 a Wall Street. Tra le peggiori performance, quella della Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che ha lasciato sul terreno il 3,6% giovedì e il 6,5% venerdì, arrivando a cedere nell'ultima giornata di contrattazioni della settimana oltre il 7%, come accadde in uno dei maggiori crolli mai registrati a piazza Affari, l'11 settembre del 2001, il giorno dell'attentato alle Torri Gemelle.

Anche se diversi analisti si attendono un rimbalzo, a regnare è lo scetticismo. La Borsa saudita, aperta anche di domenica, ha terminato la giornata di contrattazioni con un tonfo del 6,8%, facendo registrare il peggior calo dai tempi del Covid. Il timore è che sia un segno premonitore di quel che accadrà nei prossimi giorni. La speranza degli investitori è che si aprano dei negoziati tra l'amministrazione Trump e il resto del mondo per provare a inserire la retromarcia. Ma la strada del dialogo per una de-escalation - a partire da quella tra Stati Uniti e Unione europea - appare lunga e tortuosa.

