Samassi.
24 gennaio 2026 alle 00:11

«La casa anziani? Un peccato chiuderla» 

Alessio Setti ha diretto la comunità alloggio Angela Piras per 27 anni 

La Comunità alloggio per anziani Angela Piras di Samassi chiuderà il 30 aprile. Dopo 27 anni di attività, si spegne uno dei servizi più longevi e significativi del paese. A ripercorrerne la storia e a spiegare le ragioni della chiusura è Alessio Setti, direttore della cooperativa sociale Lago e Nuraghe, che ha gestito la struttura sin dalla sua apertura.

«Il problema non è che la società non rientri nei costi, ma che la struttura ha bisogno di funzionare, di manutenzioni straordinarie. Le spese ci sono, ma noi non ci siamo mai arresi. Il nodo è che il Comune non ha le risorse per intervenire». La decisione – annunciata dalla sindaca Beatrice Muscas qualche settimana fa – pesa, soprattutto considerando il ruolo che la comunità alloggio ha avuto nel territorio. «Io l’ho aperta 27 anni fa. Siamo stati gli unici a credere nel progetto, l’ho vista nascere e crescere, le abbiamo dato un’impronta».

La qualità

Negli anni, la struttura di via Montelatici si è distinta anche a livello nazionale. «È stata scelta da persone di grande spessore, alcune delle cui storie sono finite sulla stampa e in televisione. Una volta siamo stati selezionati da Uno Mattina come struttura di eccellenza nazionale, accanto ai Carabinieri del NAS, sul tema dei maltrattamenti: eravamo un modello da seguire». Con il tempo, però, le condizioni dell’edificio sono cambiate. «Quindici anni fa era una struttura nuova, oggi una casa così ha bisogno di attenzioni costanti. Credo ci sia stata una mancata cura».Per Setti, la chiusura rappresenta una perdita enorme per la comunità: «Un paese di quasi 5 mila abitanti senza una casa di riposo è come un paese senza asilo. Qui non c’erano solo gli anziani residenti, ma anche i pasti esterni per le persone meno indigenti. Servizi che fanno rete».

Il trasloco

Dopo la delibera del Consiglio comunale è partita la fase più delicata: quella dei trasferimenti. «Quasi tutti hanno scelto di seguire la nostra gestione. Il giorno dopo ho avvisato i familiari, chiedendo di manifestare l’interesse a proseguire all’interno dei nostri servizi, visto che gestiamo anche altre comunità. Abbiamo iniziato con i primi spostamenti: sarà un percorso graduale, uno alla volta, nel modo meno traumatico possibile». La casa negli anni è stata teatro di storie incredibili. Poetesse, pittori, sportivi. «E poi le coppie, i legami, i ricordi. È una casa piena di vita». Nessun dipendente perderà il posto di lavoro: «Saranno tutti ricollocati, il disagio per l’ente è pari a zero. La vera perdita è per la comunità». E Setti non nasconde l’amarezza: «Chiuderla così è un enorme peccato. Si poteva trovare una soluzione. Siamo ancora in tempo, ma servirebbe più volontà».

