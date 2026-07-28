La casa a pochi metri dalla discarica: «Non me ne vado» 

Non si fermano a Is Urigus le iniziative contro la realizzazione di una discarica di rifiuti speciali nell'attuale cava di Su Giri de Sa Murta situata a ridosso del paese. Un folto gruppo appartenente al comitato “No discarica” è andato fino all'ingresso dell'area mineraria dove è presente una abitazione a pochi metri dalla recinzione dell'area in concessione e affisso uno striscione con scritto “Deu non bendu, non bendu”. «È un problema che sta passando sotto silenzio», dice Sergio Porceddu portavoce del Comitato. «La casa dista pochi metri dalla cava, candidata a discarica e noi del comitato non possiamo accettare questo schifo. Il padrone sta subendo pressioni per vendere per pochi spicci. Questa casa è situata a 8 metri dalla recinzione della cava. Potrebbe diventare un problema per la discarica, quindi provano a forzare per farlo vendere».

Casa e terreno appartiene a Pino Spanò, in cui è presente anche un pozzo e un centinaio di piante di ulivo, una vigna e altre numerose piante. «Non sono intenzionato a vendere, quindi è inutile che continuare a chiedermelo, non può esistere una discarica a pochi metri da una abitazione, questo striscione e un modo per portarci avanti e far capire le mie intenzioni, io da quella zona non me ne voglio andare».

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