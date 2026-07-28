VaiOnline
San Giovanni Suergiu.
29 luglio 2026 alle 00:45

La casa a pochi metri dalla discarica: «Non me ne vado» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non si fermano a Is Urigus le iniziative contro la realizzazione di una discarica di rifiuti speciali nell'attuale cava di Su Giri de Sa Murta situata a ridosso del paese. Un folto gruppo appartenente al comitato “No discarica” è andato fino all'ingresso dell'area mineraria dove è presente una abitazione a pochi metri dalla recinzione dell'area in concessione e affisso uno striscione con scritto “Deu non bendu, non bendu”. «È un problema che sta passando sotto silenzio», dice Sergio Porceddu portavoce del Comitato. «La casa dista pochi metri dalla cava, candidata a discarica e noi del comitato non possiamo accettare questo schifo. Il padrone sta subendo pressioni per vendere per pochi spicci. Questa casa è situata a 8 metri dalla recinzione della cava. Potrebbe diventare un problema per la discarica, quindi provano a forzare per farlo vendere».

Casa e terreno appartiene a Pino Spanò, in cui è presente anche un pozzo e un centinaio di piante di ulivo, una vigna e altre numerose piante. «Non sono intenzionato a vendere, quindi è inutile che continuare a chiedermelo, non può esistere una discarica a pochi metri da una abitazione, questo striscione e un modo per portarci avanti e far capire le mie intenzioni, io da quella zona non me ne voglio andare».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Un medico di Sorgono: «Turni insostenibili, sicurezza non garantita»

Pronto soccorso in tilt, disagi anche per i turisti

Le Guardie sono solo una ventina in tutta l’Isola Pinna Parpaglia: «Come se fossimo a Ferragosto» 
Cristina Cossu
Regione

«Siamo la chiave per battere la destra»

Alessandro Onorato domani a Cagliari per presentare “Progetto civico Italia” 
Roberto Murgia
Il reportage

La cassaforte dei lingotti d’oro e d’argento

Dal piombo ai metalli preziosi: cento operai al lavoro e un caveau blindatissimo 
Gigi Pittau
Trasporti

Aeroporto, scoppia la battaglia dei taxi

A Cagliari gli autisti dell’hinterland esclusi nonostante le code infinite 
Federica Lai
Governo

Tajani apre al programma Safe, è polemica

«Prenotati» poco meno di 15 miliardi di euro in prestito per gli armamenti 