La cartoline di Cugis e Pittoni Di scatto contro i luoghi comuni 

Di solito ci si arrabatta per disfarli, perché si crede che siano una disgrazia. E invece no. I luoghi comuni sono una manna. Proprio lì si annida la gioia di prendersi gioco di sé stessi, ridere di quella cosa buona fino a un certo punto che è l’identità. Di una persona come di un popolo. Senza lo stereotipo di turno come si fa a rendersi conto che si sta esagerando? Le tradizioni, il senso di appartenenza, il sapersi figli di una stessa storia eccetera, vanno bene, ma poi anche basta: una stanza chiusa troppo a lungo sa di stantio.

Ed è allora, se quel lezzo si avverte anziché abituarcisi, che si può apprezzare la freschezza della novità. O anche, come fanno Emanuele Pittoni e Renzo Cugis in “Miti e ulteriori leggende dell’altra Sardegna”, prenderci amabilmente in giro per quelle “cose sarde“ in cui è difficile non riconoscersi, se sei nato in uno dei centri, o delle periferie, di questo sandalo nel Mediterraneo.

Pubblicato da Edizioni Abbà (pagine 134, 18 euro) con il sottotitolo “Cartoline semiserie da un’isola bizzarra” e la postfazione dell’antropologo Francesco Bachis, il volumetto è stato presentato nei giorni scorsi a Cagliari, mentre giovedì lo sarà al festival Cuncambias di San Sperate (Spazio Antas, 20,30). Infine, sabato 26 agosto, a Capoterra darà vita allo spettacolo teatrale “Ti tiro una foto“ (Casa Spadaccino, ore 21).

Dilettanti

Cartoline molto facete e poco serie sono i 39 capitoletti che i due amici musicisti e voci dei Ratapignata (Pittoni) e L’Armeria dei Briganti (Cugis) - hanno tratteggiato sganasciandosi dalle risate dalla prima all’ultima. E si sente. Così come si avverte lo spessore di chi queste scorribande in lungo e in largo nell’isola (le immagini giungono da Sud come da Nord, dalle città come dai paesi), le fa con un buon bagaglio di conoscenze e reminiscenze di storia, antropologia, cultura orale, che dà profondità al quadro senza guastarne la luce.

“Due fotografi dilettanti” si definiscono gli autori in principio del libro, e con la penna e senza obiettivo «provano a tirare una foto istantanea» della Sardegna «che vive lo stesso tempo del resto del mondo, in un mondo tutto suo».

Badregaus vs Cancarau

Il singolare atlante dell’isola inizia con la leggendaria immobilità dei sardi (popolo di non viaggiatori), per proseguire con l’onirica dialettica tra centro e periferia, le sagre paesane (del maialetto arrosto ad agosto), il favoloso campanilismo (nel libro Badregaus versus Cancarau), atavici riti di passaggio, mitici personaggi (Su papadori), il vero costume sardo (mica quello a cui pensiamo tutti). E poi ci sono i Topos con la t maiuscola: i bar del paese (tutti in fila sulla via principale), che custodiscono a doppia mandata l’autentico stile sardo, e quella roba della longevità, che la leggenda attribuisce a natura incontaminata e genuinità del cibo, e la verità assegna alla combo mortifera (ti uccide senza ucciderti) di povertà e noia.

Dice bene Bachis: «I calembour e le vignette di Pittoni e Cugis sono un viaggio surreale e apocalittico in una Sardegna diversa».

