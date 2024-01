La carta vincente della Torres è l’anima sarda 

Sassari. Il girone di ritorno sarà anche un altro campionato, come dicono tutti, ma intanto è iniziato come quello giocato all’andata: il primo posto resta un discorso tra Cesena e Torres, separati da soli 2 punti, e la squadra sassarese ha ben 12 lunghezze di vantaggio sulla terza, la Carrarese, che nella prima giornata dell’anno ha pareggiato sul campo del fanalino di coda Fermana mentre il Pescara è stato battuto sul campo della Juventus Next Gen.

Anche questo dimostra quanto sia elevata l’andatura tenuta dalle duellanti, che hanno vinto il 75 per cento delle partite disputate finora e hanno incassato una sola sconfitta. Il difensore Riccardo Idda ha sottolineato: «Stiamo costruendo qualcosa di bello e importante e ci teniamo a tenercelo stretto».

I 5 sardi

La curiosità nel successo sulla Recanatese per 3-2 è che tutte le reti sono state realizzate da giocatori sardi: Paolo Dametto è di Arborea, Giuseppe Mastinu e Riccardo Idda sono sassaresi. Tra l’altro per Idda è stata la prima rete in rossoblù da professionista. Un altro sassarese, Gigi Scotto, ha colpito il palo. Sarebbe stato un poker da record. Il quinto sardo in campo, il regista Daniele Giorico, è stato come di consueto tra i migliori grazie alle sue letture difensive e offensive. È un aspetto del quale si parla poco, ma avere mezza squadra titolare sarda è uno dei motivi che spiega la differenza di rendimento rispetto alla stagione passata.

Disattenzioni

Lo ha evidenziato lo stesso tecnico Alfonso Greco: «Abbiamo costruito tante occasioni per chiuderla prima, siamo stati bravi a reagire ai loro gol ma non dobbiamo arrivare a questo: dobbiamo essere più cattivi, senza pietà». Parere che trova d’accordo Idda: «I due gol presi sono colpa di ingenuità nostre, allo stesso tempo però abbiamo sempre reagito rapidamente alle reti incassate. Credo sia un bel segnale». Va detto che persino la corazzata Cesena ha sprecato qualche palla gol nel match contro l’Olbia vinto 1-0.

RIPRODUZIONE RISERVATA