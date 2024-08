La carta Veroli per arrivare a Gaetano 

Un duello, forse impari, ma il Cagliari si giocherà le sue chance con il Parma per Gianluca Gaetano fino all’ultimo. Anche perché Davide Nicola ritiene il centrocampista offensivo fondamentale per accendere la luce sul fronte offensivo dei rossoblù.

Duello

Settimane di incontri, telefonate, proposte e ipotesi, col ds Nereo Bonato che, come già a gennaio, punta deciso su un giocatore che conosce bene per averlo avuto con sé nella sua esperienza alla Cremonese. Dove ha potuto apprezzarlo anche Fabio Pecchia, che dei grigiorossi era allenatore nell’anno della promozione, con Gaetano tra i protagonisti. E Pecchia è il grande regista del pressing del Parma, che nelle ultime ore sta provando il sorpasso ai danni del Cagliari per portare in gialloblù il trequartista considerato un esubero nel Napoli di Conte. Un esubero caro, visto che il presidente De Laurentiis non vuole lasciarlo partire se non a titolo definitivo e con una valutazione non inferiore ai 10 milioni. Tanti, troppi, per il Cagliari. Tanti, ma non troppi, invece, per il Parma del presidente americano Krause, che avrebbe fatto un deciso passo avanti, offrendo per il cartellino di Gaetano 8 milioni più altri 2 di bonus. Un rilancio che, però, pare non aver smosso il Cagliari. Che non vuole partecipare ad aste, ma che prova a trovare la strada alternativa, puntando anche sul parere del giocatore, che si era già promesso ai rossoblù.

La chiave

E tra le mosse ci potrebbe essere quella legata a Davide Veroli, difensore classe 2003, rientrato alla base dopo l’ottima esperienza vissuta lo scorso anno al Catanzaro, dove si è preso una maglia da titolare, arrivando anche all’esordio con l’azzurro dell’Under 21. Nicola lo ha valutato durante il ritiro, arrivando alla conclusione che il giocatore avrebbe bisogno di un’altra annata tra i cadetti per fare il definitivo passo in avanti. Soluzione che piace a due big della categoria, Bari e Frosinone (allenato da quel Vivarini che ha lanciato Veroli in Calabria). E proprio l’interessamento dei pugliesi potrebbe essere sfruttato dal Cagliari per arrivare a Gaetano. Il giocatore, infatti, potrebbe essere ceduto a titolo definitivo al Napoli, che poi lo girerebbe in prestito proprio al Bari, come parziale contropartita per Gaetano, che così arriverebbe in Sardegna in prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza, per complessivi 10 milioni.

Caso punta

Il Cagliari, quindi, insiste per Gaetano, ma tiene calde le piste alternative per una trequarti che attende un titolare nel 3-4-2-1 pensato da Nicola. Ma nei piani di Bonato c’è anche la ricerca di un altro attaccante. Anche se, in questo caso, serve prima l’uscita di Lapadula. L’italo-peruviano ha un ultimo anno di contratto con i rossoblù e piace al Pisa, che avrebbe già un accordo di massima col giocatore. Manca però il prezzo giusto per il cartellino, col Cagliari che punta a portare in cassa almeno 2 milioni. E a quel punto, si tornerebbe a parlare col Napoli per portare in rossoblù il marocchino Cheddira.

