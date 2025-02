La carta d’identità? A Villasor 

Le chiusure, ripetute, dell’ufficio Anagrafe costringono diversi cittadini di Serramanna a rivolgersi ad altri comuni per ottenere le documentazioni richieste. Come la carta d’identità, che davanti alle porte sbarrate degli uffici di via Serra, in diversi hanno chiesto, e ottenuto, negli uffici della vicina Villasor. Carte d’identità in trasferta quindi, a causa della carenza di personale comunale, che sta di fatto paralizzando l’attività amministrativa. «Si ricorda che le carte d’identità possono essere richieste anche in Comuni diversi da quello di residenza», aveva puntualizzato il sindaco di Serramanna Gabriele Littera a dicembre scorso, in occasione della prolungata chiusura (dal 18 dicembre al 7 gennaio 2025) dell’ufficio Anagrafe a causa proprio «della grave carenza di personale».

I timori

Qualcuno lo ha preso alla lettera. «Si, è vero: un certo numero di serramannesi si sono rivolti ai nostri uffici per il rilascio della carta d’identità», conferma il sindaco di Villasor Massimo Pinna, preoccupato che il fenomeno possa avere ripercussioni sull’attività ordinaria dei suoi uffici. «Non abbiamo rifiutato il servizio, gli uffici hanno rilasciato il documento richiesto ma non vorrei che questa diventasse una consuetudine. Non ci possiamo permettere di tralasciare i nostri compiti essenziali anche perché all’ufficio Anagrafe e Stato civile di Villasor sono impiegate solo due persone e la mole di lavoro è notevole – continua il primo cittadino Pinna –. Villasor è un comune di 6.700 abitanti e anche la nostra pianta organica presenta qualche vuoto, per questo lavoriamo a una programmazione attenta del personale, cercando di sopperire alle partenze, a dicembre 2024 abbiamo avuto 3 pensionamenti, con nuove assunzioni».

In rosso

A Serramanna attualmente l’organico, in rosso, è di 27 dipendenti comunali. «Abbiamo una sola persona per l’Anagrafe – dice il primo cittadino Gabriele Littera, che prova a vedere il bicchiere mezzo pieno –: l’ufficio ha riaperto senza necessità di prenotazioni per le carte d'identità. Serramanna non fa eccezione rispetto a tanti altri paesi in cui quando il personale si assenta il servizio ne risente, purtroppo». Sarà, ma risollevarsi dalla situazione di criticità dovuta non sarà facile. Intanto l’ufficio Anagrafe e Stato civile, dopo l’ennesima chiusura di ieri, lo sarà ancora il 27 e 28 febbraio. Prima ancora il servizio aveva subito un lungo stop dal 18 dicembre al 7 gennaio, e dall’8 al 10 gennaio e poi, ancora, il 23 gennaio scorso. Anche le programmate assunzioni in mobilità (otto in tutto e due di loro, precisa Littera, «destinate all’area amministrativa»), con le quali il Municipio punta a rinforzare l’organico non sembrano viaggiare troppo spedite. «I colloqui – spiega in conclusione il sindaco – sono stati rimandati». La causa sembra proprio la mancanza di personale.

