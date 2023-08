La carreggiata ridotta e il semaforo pedonale, file interminabili per chi svolta in via Dante 

La città semideserta di questi giorni presto cambierà aspetto. Ancora una settimana e le auto torneranno nelle arterie cittadine che, complici i cantieri, saranno nuovamente intasate dalle lamiere.

Via Roma e viale Trieste non sono gli unici punti focali della difficile circolazione. Un capitolo particolare è rappresentato dall’intoppo di piazza Repubblica. Le transenne del cantiere dell’Arst per la realizzazione della metropolitana di superficie che condurrà in piazza Matteotti sono state spostate verso il centro della carreggiata, lasciando libero il tratto più vicino al semaforo della ex stazione. Area che, una volta che la metro entrerà in funzione, sarà una semplice fermata. Praticamente lo spazio ridotto, che accoglie anche le macchine di servizio e i mezzi pubblici che arrivano da via Pessina, consente il passaggio di una sola auto per volta, anche se le direzioni sono tre: via Alghero e via Dante, direzione Bonaria e direzione piazza Giovanni XXIII. Proprio chi svolta a destra deve dare la precedenza ai pedoni creando file interminabili.

