La Carrarese domina, l’Olbia perde ancora   

Carrarese 1

Olbia 0

Carrarese (3-4-1-2) : Bleve; Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Grassini (43’ st Zanon), Schiavi (34’ st Capezzi), Della Latta, Cicconi; Belloni (18’ st Morosini); Capello (34’ st Giannetti), Panico (43’ st Finotto). In panchina Calò, Mazzini, Cerretelli, Coppolaro, Maccherini. Allenatore Calabro.

Olbia (4-3-3) : Rinaldi; Arboleda, Bellodi, Motolese, Montebugnoli (28’ st Mordini); Dessena (33’ st Catania), Schiavone (33’ st Zanchetta), La Rosa; Biancu, Bianchimano (21’ st Nanni), Ragatzu (21’ st Cavuoti). In panchina Van der Want, Zallu, Incerti, Palomba, Scaringi, Gennari, Scapin. Allenatore Gaburro.

Arbitro : Baratta di Rossano.

Reti : 46’ pt Schiavi.

Note: ammonito Motolese (O). Recupero 1’ pt-4’ st. Spettatori 1759.

Carrarese “indigesta” alle sarde: dopo la Torres, tocca all’Olbia uscire battuta dallo stadio “Dei Marmi”. Ai toscani basta il gol di Schiavi per imporsi nella sfida della 5ª giornata di ritorno, che frutta ai bianchi il 14° passo falso in campionato e a Marco Gaburro la prima sconfitta sulla panchina gallurese.

Dominio toscano

L’impresa di bissare il successo sull’Arezzo del turno precedente e strappare punti ai gialloblù per abbandonare il penultimo posto in classifica resta lettera morta: la Carrarese domina la partita. Il primo tempo è un tiro al bersaglio all’indirizzo di Rinaldi, decisivo in avvio su Panico, al 20’ su Schiavi e ancora su Panico al 39’: sulla respinta l’ex Capello, bene appostato, colpisce la traversa. Il portiere dell’Olbia si supera, poi, su Grassini e Della Latta, ma nel recupero capitola sulla punizione di Schiavi. L’unica occasione degli ospiti la spreca Bianchimano, incornando a lato al 22’ servito da Biancu.

La ripresa

Nella seconda parte Rinaldi conferma lo stato di forma negando il raddoppio a Panico, mentre dall’altra parte, prima del quarto d’ora, il tentativo di rovesciata di Dessena, ispirato da Ragatzu, non sortisce effetti. I cambi non cambiano le sorti di un match che risveglia i fantasmi dei bianchi, volenterosi ma per l’ennesima volta poco pericolosi: nella settimana che porta allo scontro diretto di Ancona ci sarà da lavorare.

