La carovana della pace: «Basta guerre, fermatevi» 

«Vogliamo crescere in pace». Lo hanno chiesto a gran voce i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, che hanno partecipato ieri alla carovana della pace. Si sono ritrovati alle tre del pomeriggio nel sagrato della chiesa di San Giuseppe nel quartiere di Monte Attu e hanno sfilato insieme a educatrici, genitori e parrocchiani intonando canti sino a raggiungere il vicino paese di Girasole. Prima della partenza un messaggio di preghiera e riflessione del parroco Don Battista Mura. Un corteo coloratissimo e gioioso sventolava bandiere della pace, palloncini bianchi, chi con cartelli in mano con messaggi e disegni. Chiedevano una cosa semplice agli adulti: «Basta guerre. Fermatevi». La marcia è stata organizzata dalle tre parrocchie di San Giuseppe, Girasole, Lotzorai evento che rientra nell'ambito delle iniziative dell'azione cattolica nel mese della pace, con lo slogan quest'anno “Pace in azione”. Un invito concreto a vivere la pace come impegno quotidiano e costante, senza pause o interruzioni. Un impegno senza sosta ad essere artigiani di pace. Pensieri profondi e dalla disarmante innocenza dei bambini della prima elementare: «la pace è aiutare un amico in difficoltà», «un sorriso porta pace nel nostro cuore», «la pace è giocare insieme senza litigare». La carovana scortata dagli agenti della polizia municipale di Tortolì è arrivata a Girasole, la prima tappa in chiesa per la messa e a seguire tutti all'oratorio dove si è tenuto un momento conviviale e la merenda. (f. me.)

