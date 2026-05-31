VaiOnline
Nuoro.
01 giugno 2026 alle 00:26

La Caritas taglia le liste d’attesa 

Visite gratis in ambulatorio a chi è escluso dal servizio sanitario 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La solidarietà e il volontariato aiutano i bisognosi a curarsi in tempi brevi. A Nuoro, la risposta alla crescente difficoltà del sistema sanitario tra carenza di posti letto e di medici, e lunghe liste d’attesa, passa anche dall’ambulatorio medico della Caritas parrocchiale, al Sacro Cuore. Offre a tante famiglie e bisognosi un servizio gratuito per chi resta ai margini del sistema sanitario.

Visite gratis

Le lunghe liste d'attesa sembrano il problema minore davanti alla “privatizzazione” della sanità pubblica, dove sempre con più frequenza, per accelerare i tempi, è necessario pagare visite e cure. In una città e in una Provincia con un reddito per lo più medio-basso, la presenza di un servizio sostenuto da medici volontari in pensione e da nuovi progetti istituzionali come il recente Ambulatorio solidale, diventa una soluzione plausibile. «Più siamo meglio è», afferma don Mario Mula della Caritas parrocchiale del Sacro Cuore, venuto a conoscenza del nuovo ambulatorio del Comune di Nuoro che costerà 50mila euro. «Il nostro servizio è per i bisognosi, ma è di consulto. È composto da medici volontari, e d’estate chiude. Per questo, la notizia dell’ambulatorio solidale, ci fa piacere».

La disponibilità all’ambulatorio Caritas è data dalla presenza di professionisti che dedicano tempo e competenze, in via del tutto volontaria con visite in tempi brevi. Il servizio è attivo su appuntamento: «Il bisognoso contatta il numero o si reca nella sede al Sacro Cuore, e comunica il suo bisogno, noi, in base alle disponibilità e a quelle dei medici, offriamo il servizio. In particolare ad anziani, persone e famiglie in difficoltà economica, ma anche a cittadini dei paesi vicini. Il tutto avviene, ovviamente, in maniera discreta», aggiunge Mula. Lo conferma anche suor Pierina Careddu della Caritas diocesana: «Anche noi, come Caritas diocesana, facciamo riferimento, quando abbiamo necessità o richieste, all’ambulatorio della Caritas del Sacro Cuore. È un servizio certamente di estrema importanza in una città dove la povertà è in aumento. Le visite, poi, vengono fissate in tempi brevi. C’è tanto bisogno».

I servizi

Nel tempo, l’ambulatorio si è strutturato con diversi professionisti: dal cardiologo, al pneumologo, sino al fisiatra, al fisioterapista e l’otorino, e alcuni infermieri. Inoltre, è in fase di definizione la possibile apertura dell’ambulatorio Caritas (diocesana) a pochi passi da piazza del Rosario. Notizia certa resta invece quella dell’apertura dell’ambulatorio solidale realizzato dal Comune con la cooperativa sociale Casa Emmaus. L’investimento previsto tra il 2026 e il 2027 è di circa 50mila euro e servirà a offrire visite e assistenza a chi non ha possibilità di accedere alle cure.

Ad ogni modo, tra Caritas parrocchiale e diocesana e istituzioni, la linea resta la stessa: rispondere a una povertà sempre più diffusa e urgente davanti a un sistema ogni giorno più “elitario”.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Santissima Trinità, allarme agli infettivi «È scattato il protocollo di sicurezza»

Il primario Angioni: la chiamata a notte fonda, poi tutte le misure 
Cristina Cossu
Lavori in corso

Tyrrhenian Link, un’estate in coda sulle vie del mare

Auto a passo d’uomo, restringimenti e semafori da Capitana a Terra Mala, dal Simbirizzi a Sinnai 
Marco Noce
amministrative 2026

Settimo San Pietro sceglie il sindaco: duello tra veterani

Massimo Pusceddu sfida Gigi Puddu in uno scontro dentro il centrosinistra  
Luca Mascia
Roma

Cavalli in fuga, puniti quattro vigili

Esclusi dalla parata del 2 Giugno dopo l’incidente accaduto alle prove 
Vicenza

Attentato contro la casa di un cronista

Nel mirino Adriano Cappellari, vicino al prete anti camorra don Patriciello 