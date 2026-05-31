La Caritas taglia le liste d’attesa 

La solidarietà e il volontariato aiutano i bisognosi a curarsi in tempi brevi. A Nuoro, la risposta alla crescente difficoltà del sistema sanitario tra carenza di posti letto e di medici, e lunghe liste d’attesa, passa anche dall’ambulatorio medico della Caritas parrocchiale, al Sacro Cuore. Offre a tante famiglie e bisognosi un servizio gratuito per chi resta ai margini del sistema sanitario.

Visite gratis

Le lunghe liste d'attesa sembrano il problema minore davanti alla “privatizzazione” della sanità pubblica, dove sempre con più frequenza, per accelerare i tempi, è necessario pagare visite e cure. In una città e in una Provincia con un reddito per lo più medio-basso, la presenza di un servizio sostenuto da medici volontari in pensione e da nuovi progetti istituzionali come il recente Ambulatorio solidale, diventa una soluzione plausibile. «Più siamo meglio è», afferma don Mario Mula della Caritas parrocchiale del Sacro Cuore, venuto a conoscenza del nuovo ambulatorio del Comune di Nuoro che costerà 50mila euro. «Il nostro servizio è per i bisognosi, ma è di consulto. È composto da medici volontari, e d’estate chiude. Per questo, la notizia dell’ambulatorio solidale, ci fa piacere».

La disponibilità all’ambulatorio Caritas è data dalla presenza di professionisti che dedicano tempo e competenze, in via del tutto volontaria con visite in tempi brevi. Il servizio è attivo su appuntamento: «Il bisognoso contatta il numero o si reca nella sede al Sacro Cuore, e comunica il suo bisogno, noi, in base alle disponibilità e a quelle dei medici, offriamo il servizio. In particolare ad anziani, persone e famiglie in difficoltà economica, ma anche a cittadini dei paesi vicini. Il tutto avviene, ovviamente, in maniera discreta», aggiunge Mula. Lo conferma anche suor Pierina Careddu della Caritas diocesana: «Anche noi, come Caritas diocesana, facciamo riferimento, quando abbiamo necessità o richieste, all’ambulatorio della Caritas del Sacro Cuore. È un servizio certamente di estrema importanza in una città dove la povertà è in aumento. Le visite, poi, vengono fissate in tempi brevi. C’è tanto bisogno».

I servizi

Nel tempo, l’ambulatorio si è strutturato con diversi professionisti: dal cardiologo, al pneumologo, sino al fisiatra, al fisioterapista e l’otorino, e alcuni infermieri. Inoltre, è in fase di definizione la possibile apertura dell’ambulatorio Caritas (diocesana) a pochi passi da piazza del Rosario. Notizia certa resta invece quella dell’apertura dell’ambulatorio solidale realizzato dal Comune con la cooperativa sociale Casa Emmaus. L’investimento previsto tra il 2026 e il 2027 è di circa 50mila euro e servirà a offrire visite e assistenza a chi non ha possibilità di accedere alle cure.

Ad ogni modo, tra Caritas parrocchiale e diocesana e istituzioni, la linea resta la stessa: rispondere a una povertà sempre più diffusa e urgente davanti a un sistema ogni giorno più “elitario”.

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