La Caritas dalla parte dei bimbi con il Centro educativo diffuso 

Prosegue l’impegno della Caritas diocesana di Ales-Terralba nelle attività di contrasto alla dispersione scolastica in un territorio dove quasi uno studente su due non arriva al diploma.

Per il quarto anno consecutivo si prosegue con i trattamenti personalizzati per i bambini con disturbi nell’apprendimento grazie al coinvolgimento di uno staff di psicologi, pedagogisti e logopedisti. Si tratta di un servizio gratuito per le famiglie in difficoltà che non potrebbero riuscire da sole ad affrontarne il costo. I benefici però sono palpabili: attraverso l’individuazione di nuovi metodi di studio e il supporto costante i bambini riescono a seguire le lezioni scongiurando una disaffezione allo studio e la perdita dell’anno scolastico. Finora sono stati offerti oltre 90 cicli di trattamenti a bambini in tutto il territorio diocesano, in più sedi dislocate ad Ales, Terralba, Guspini e San Gavino e si andrà ancora avanti, grazie al progetto Centro educativo diffuso 2024, accogliendo le richieste di chi ha bisogno (basta inviare una mail a caritasalesterralbaprogetti@gmail.com). Il percorso di accompagnamento coinvolge anche le famiglie. Da qui la scelta di proporre alcuni incontri per i genitori per accompagnare i figli quando imparare è difficile. Gli appuntamenti si svolgeranno il 3 maggio a Sardara, il 10 maggio a San Gavino e il 17 maggio a Terralba, sempre alle 18,30. Saranno tenuti da Martina Fanni, pedagogista esperta in psicopatologia dell’apprendimento. La partecipazione è libera. ( g. pit. )

