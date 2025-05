La Caritas: «Cittadinanza in tempi congrui» 

Il corteo nazionale contro il dl sicurezza, le manifestazioni su Gaza e i referendum. Si aprono dieci giorni di mobilitazione per le opposizioni che, con perimetri variabili, si preparano a sfidare il governo su temi decisivi: dai nuovi reati introdotti per decreto alla postura verso il massacro in atto nella Striscia, fino ai temi del lavoro e della cittadinanza per gli stranieri. Su quest’ultimo tema, che l’8 e il 9 giugno sarà oggetto di uno dei cinque quesiti referendari, prende posizione la Caritas che invita al «voto informato». «L’ottenimento della cittadinanza in tempi congrui da parte di donne e uomini che contribuiscono con il loro lavoro al benessere dell’intera collettività, corrisponde al riconoscimento della dignità delle persone che, nell’ottica del bene comune, ovvero del bene di tutti e di ciascuno, sono da accogliere, proteggere, promuovere e integrare».

I temi dei quesiti

Intanto il segretario di Più Europa e presidente del comitato promotore del referendum sulla cittadinanza Riccardo Magi accusa la premier Giorgia Meloni di «omertà elettorale». A dieci giorni dal voto, avvisa, «non ha ancora detto nulla. È chiaro che ha paura dei referendum perché sa che la partecipazione sta crescendo e teme il segnale che potrebbe arrivare domenica e lunedì prossimi». La Cgil, per voce del segretario Maurizio Landini, rilancia invece sul lavoro: «Questi cinque referendum permettono di cancellare leggi sbagliate e permettono di estendere i diritti a chi oggi non li ha».

Il quorum da centrare

La vera partita si gioca sull’affluenza alle urne: centrare il quorum non è affatto semplice e i precedenti non fanno ben sperare, ma la tenuta nella partecipazione al primo turno delle ultime amministrative è stata un’iniezione di ottimismo per i promotori che stanno affrontando il countdown pancia a terra. Passando alle piazze, la prima grande manifestazione contro il governo si terrà oggi a Roma. Tra le adesioni politiche anche Avs e M5S che saranno presenti con delegazioni: già hanno annunciato la loro presenza Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Tra una settimana, a ridosso della consultazione popolare sui diritti, si terranno le due manifestazioni per Gaza: la prima promossa da Iv a Azione in un teatro di Milano il 6 giugno; la seconda, l’indomani, organizzata da Pd-Avs-M5S a Roma.

