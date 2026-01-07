La Caritas assiste 1500 persone

Ogni giorno, all’ora di pranzo, la porta del centro Caritas si apre per garantire un pasto caldo a un esercito silenzioso di persone in difficoltà. Una fotografia che racconta un disagio sociale in costante crescita. Attualmente sono oltre 25 mila i pasti annui erogati, circa 60 al giorno. La Caritas assiste più di 1.500 persone, riconducibili a circa 500 nuclei familiari. A portare i numeri al centro del dibattito politico è stato il gruppo consiliare di Forza Italia, che parla di emergenza sociale e sottolinea come questi dati rappresentino solo una parte della realtà. Secondo gli azzurri, di fronte a questo scenario le recenti variazioni milionarie di bilancio appaiono poco efficaci. Molte più risorse il Comune avrebbe potuto destinare a buoni spesa, progetti lavorativi, misure di sostegno al reddito e interventi a favore dei giovani.

La giunta Cacciotto richiama il Documento Unico di Programmazione nel quale per la prima volta viene tracciato un quadro sociale ed economico completo della città. «I dati del Dup non sono propaganda, - replicano dall’esecutivo - ma indicano una chiara direzione politica: fare di Alghero una città che non lascia indietro nessuno». A una visione fondata sull’assistenzialismo, la giunta contrappone politiche di autonomia e sviluppo, orientate a spezzare il circolo vizioso di precarietà e mancanza di opportunità. In questo solco si inseriscono le manovre di bilancio e le collaborazioni avviate con Fondazione Bruno Kessler e l’Università di Sassari. «Una visione chiara, che continuerà a orientare l’azione politica nei prossimi anni».

