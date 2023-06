La carica di un’Isola per Cagliari-Bari  Domani tutto esaurito 

L’ultimo assalto non ha lasciato neanche le briciole. Dopo la razzia di lunedì scorso, ieri sono stati venduti gli ultimi biglietti. E così Cagliari-Bari, come nelle precedenti partite con Venezia e Parma nei playoff, porterà all’esposizione del cartello “tutto esaurito”.

Lunedì in poche ore erano state spazzate via le speranze dei ritardatari. Sui circuiti online TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate erano andati subito esauriti i biglietti liberi, quelli non bloccati per gli abbonati. Che avevano tempo fino alle 13 di ieri per confermare il posto occupato durante la stagione regolare e acquistare il preziosissimo tagliando a tariffa ridotta. Alla fine, oltre il 90% dei fidelizzati ha sfruttato l’opzione. Dopo le 13, via libera ai biglietti per tutti e anche stavolta le ultime riserve sono state polverizzate da chi domani sera, alle 20.30, vuole avere un posto in prima fila alla Domus per l’ennesima partita più importante dell’anno, quella che un cuore rossoblù non può perdere. Nel tardo pomeriggio, fatti i conti, il Cagliari ha potuto centrare il sold out, il terzo consecutivo, addirittura 48 ore prima del fischio d’inizio della gara.

Mai come stavolta la Domus (con i suoi 16.412 posti a disposizione circa) ha dimostrato di esser troppo piccola per contenere l’amore dei tifosi per il Cagliari. «Spiace non avere uno stadio da 50.000 posti come il Bari», ha ripetuto ieri in conferenza stampa Claudio Ranieri. Di certo, sono tanti i tifosi scontenti che si ritroveranno a vivere la partita più attesa a casa e comunque non sugli spalti. Tante le proteste di chi è rimasto fuori. C’è chi accusa il sistema online di scarsa tenuta davanti a un assalto così massiccio, visto che in tanti, dopo ore di attesa, sono stati espulsi dal sistema al momento di scegliere il posto a sedere. E qualche protesta arriva anche da chi occuperà il settore disabili, tra tribuna e Curva sud, una prima fila che non dà certo la miglior visibilità possibile. Problemi creati da una struttura che resta precaria, in attesa dello stadio che verrà.

Solo ieri l’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni sportive ha deliberato per i settori ospiti della Domus per la gara di domani e il San Nicola per domenica pomeriggio. I tifosi del Bari, residenti nella regione Puglia, potranno accedere solo al settore ospiti della Domus. Allo stesso modo, domenica sera, i residenti nella regione Sardegna potranno occupare solo un posto nel settore ospiti del San Nicola.

Chi è felice per avere il prezioso tagliando, chi urla contro il cielo (e non solo) per non poterci essere. Ma tutti sono d’accordo: il Cagliari è in finale nei playoff grazie a Claudio Ranieri. Che tra i tanti meriti ha quello di aver riacceso l’entusiasmo in una piazza al limite della depressione. E la conferma arriva dai numeri. Oltre ai tre “sold out” su tre nei playoff, con Ranieri in panchina ben tre volte si è sfondato il muro dei 16.000 spettatori e altre due volte quello dei 15.000. Con Liverani, invece, l’affluenza maggiore sono stati i 14.485 presenti col Modena, senza dimenticare il record negativo di soli 9.952 spettatori col Perugia.

