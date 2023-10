La carica di Inzaghi:  «Ripartiamo da zero» 

Salerno. «Ho a disposizione un gruppo motivato che ha voglia di rivalsa, ci aspetta una gara importantissima e voglio vedere una squadra uscire dal campo avendo dato tutto». Così Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, ha presentato in conferenza stampa lo scontro salvezza contro il Cagliari. «Mi auguro che la nostra gente ci dia una mano, dobbiamo ripartire tutti da zero. I tifosi fanno bene ad essere arrabbiati, dovremo essere bravi a trascinarli dalla nostra parte per portarci alla vittoria. Abbiamo una grande opportunità perché giochiamo in casa e abbiamo bisogno del sostegno del nostro pubblico per novanta minuti, non guardiamo a quello che è stato ma pensiamo a quello che potrà essere».

La squadra

Inzaghi non ha ancora sciolto i dubbi sulla formazione anti-Cagliari. «In questi giorni ho lavorato su una difesa a quattro perché sapevo che la squadra con la difesa a cinque ha già lavorato. Poi», tiene a precisare Inzaghi, «ho provato entrambe le soluzioni perché questa squadra può fare tutto e giocare in tutti i modi. Sicuramente giocheremo con tre centrocampisti, rientra Coulibaly, per il resto ho ancora diversi dubbi perché c'è abbondanza di scelte. Ho un altro allenamento e se non accade nulla saranno tutti a disposizione». Ancora SuperPippo: «In queste due settimane abbiamo lavorato con carichi importanti, ho trovato una squadra allenata bene che ha lavorato con lo spirito giusto. Abbiamo tanti calciatori forti, c'è una competitività molto alta e questo alla lunga sarà un bene. Cercherò di mettere tutti nelle migliori condizioni, nessuno», puntualizza il neo tecnico granata, «può avere alibi e sia io che i calciatori abbiamo grandi responsabilità».

