La carica di Giulini: lo spirito è giusto E uniti ci salviamo 

A Monte Claro c'è una giornata dedicata alla lotta al razzismo. Ma Tommaso Giulini in testa ha sempre e solo il Cagliari. Basta una domanda sui rossoblù per aprire il rubinetto. Il presidente è un fiume in piena, quasi a riprendere il discorso di un mese fa, dopo quel Cagliari-Lazio che aveva portato in dote la quarta sconfitta di fila e una sensazione di sbando. «Questa è la strada giusta, una strada che forse, per un po' di tempo, avevamo abbandonato». Una strada che ha portato subito dopo quattro risultati utili consecutivi, un filotto interrotto a Monza, «per un gol bellissimo di Maldini. Chissà, forse non avremmo meritato di vincere a Empoli, come avremmo meritato un punto a Monza». Ma a ben guardare, tre punti (contro una diretta concorrente) sono meglio di due.

Lo spirito giusto

A Monza ha visto il “suo” Cagliari, nonostante il ko: «Per noi è importante mostrare lo spirito visto a Monza, al di là del gol bellissimo di Maldini». Niente paura: «Questa è la strada giusta, la strada che abbiamo intrapreso nelle ultime gare e che forse avevamo abbandonato per un po'. Sarà complicatissimo, ci sarà sempre da lottare, ma partite come quelle di Empoli e Monza fanno capire cosa dobbiamo fare». Sceglie Empoli e Monza, il patron, non per caso: «Proprio nelle partite fuori casa, quest'anno, siamo un po' mancati. Ma quello è l'atteggiamento che porterà a racimolare quei punti che ancora ci mancano per raggiungere il nostro obiettivo».

Tutti uniti

C'è la sosta, ma Giulini sembra già in trance agonistica. «Non sarà facile, speriamo di recuperare gli infortunati e che sia chiaro a tutti che ognuno, non solo l'allenatore o i giocatori, deve mettere il suo mattoncino». Il pensiero va ai tifosi, che non hanno smesso mai di stare vicini alla squadra. «Vedere un'intera curva a Monza con i nostri colori è stato qualcosa di clamoroso. Ho ripensato a quegli esodi che, magari, non sempre ci hanno portato fortuna, ma che sono davvero meravigliosi. In casa e fuori ci aiuteranno ancora di più ad arrivare all'obiettivo». È quasi un'adunata in vista dello spareggio di Pasquetta contro il Verona: «Come ho già detto, non si salva Claudio Ranieri o Leonardo Pavoletti. Ci si salva solo tutti insieme, remando nella stessa direzione verso un unico obiettivo».

Come a Bari

Stavolta Giulini si tiene stretti i suoi giocatori: «Tutti devono aiutarsi. Penso ai capitani, come Pavoletti, Deiola e Nandez, a chi è arrivato lo scorso anno, come Lapadula e Viola. O anche a Mancosu, che ci manca tantissimo, ma che come Aresti ci soffia dietro. E poi i nostri giovani, che crescono e sentono sempre più questi valori». E poi c'è Ranieri: «Con lui abbiamo trovato quell'unione che, prima, abbiamo sempre faticato ad avere. E allora tutto è possibile, vogliamo un altro miracolo come quello dello scorso anno a Bari. Ci sono nove partite in cui dobbiamo dare tutto. Questo è il momento caldo, vivremo questi due mesi solo per questo. E se arriverà la salvezza, sarà bellissimo come lo è stato a Bari».

RIPRODUZIONE RISERVATA