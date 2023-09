la carica delle fantastiche 4 

Sarà il Milan a inaugurare la stagione delle squadre italiane nelle coppe europee: la formazione di Pioli affronterà domani alle 18.45 il Newcastle, nella prima sfida del girone F, uno dei più visto che i rossoneri dovranno affrontare anche i francesi del Paris Saint Germain e i tedeschi del Borussia Dortmund. Ma domani ci sarà poco da riflettere sul valore degli avversari del girone: i rossoneri dovranno, in primo luogo, preoccuparsi di riscattare la pesantissima sconfitta subita nel derby con l’Inter. Ieri mattina a Milanello si è fatto vedere Geoffrey Moncada, capo scout rossonero, per far sentire la vicinanza della società alla squadra. E Pioli sta pensando a cambiare qualcosa rispetto a sabato: il tecnico potrà contare su Tomori, squalificato nel derby, mentre resta ancora fuori causa Kalulu. Potrebbe essere la prima da titolare per Chukwueze.

La Lazio

Domani alle 21 in campo anche un’altra delusa dagli anticipi di sabato: la Lazio, reduce dalla sconfitta in casa della Juventus, ospita all’Olimpico l’Atletico Madrid. Gara complicatissima, sì, ma non impossibile, perché i colchoneros vengono da una brutta sconfitta contro il Valencia (definita da Simeone «la partita più brutta da quando sono qui») e hanno anche perso Thomas Lemar per infortunio. Ma la Lazio deve resettare: nel mirino, oltre alla coppia di centrali Casale-Romagnoli, anche i terzini Marusic e Hysaj e persino il capitano Ciro Immobile.

Le gare di mercoledì

E, a proposito di squadre reduci da risultati poco esaltanti, anche il Napoli, impegnato mercoledì alle 21 in casa del Braga, deve dimenticare la mezza delusione di sabato, il pareggio, strappato nel finale, in casa del Genoa. Risultato non esaltante e, per di più, c’è da capire se l’episodio nel finale di gara ha lasciato strascichi: Kvaratskhelia, fatto uscire nel finale, ha guardato con estremo stupore il tecnico Garcia. Di tutt’altro umore l’altra squadra impegnata mercoledì: l’Inter, reduce dallo straripante successo nel derby con il Milan, affronta la Real Sociedad. Una gara che ha detto una verità: i nerazzurri sono i grandi favoriti per lo scudetto. Ma perché non provare a stupire anche in Europa?

Le altre coppe

GIovedì, infine, scendono in campo le italiane impegnate in Europa League e in Conference League: nella prima competizione la Roma scenderà in campo, alle 18.45, in casa dei moldavi dello Sherif Tiraspol. Qualche ora più tardi, alle 21, sarà il turno dell’Atalanta che al Gewiss Stadium ospiterà i polacchi del Rakow Czestochowa. Alle 18.45, infine, giocherà l’unica italiana impegnata in Conference League, la Fiorentina: la squadra di Italiano sarà in Belgio dove giocherà con il Genk.

