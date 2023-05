La carica delle 14 candidate 

Serenella Spanu, impiegata: «Con le mie capacità voglio lavorare concretamente per il paese. Sarà mia cura impegnarmi per mettere in piedi una Casa di riposo e un centro per gli anziani». Fenisia Erdas, docente ed ex assessora alla Cultura: «Al nostro territorio vorrei dedicare ancora il mio impegno e le competenze acquisite. Credo sia fondamentale che il cittadino possa sentire la presenza dell’amministrazione attraverso l’ascolto delle proprie necessità anche con l’istituzione di consulte per vari settori di interesse».

Graziella Pinna, per 40 anni insegnante a Cabras: «Vorrei continuare il mio impegno al servizio della comunità. Se eletta vorrei completare i lavori della nuova ala del museo per poi riportare immediatamente le statue di Mont’e Prama a Cabras». Sara Meli, ingegnere e attuale consigliera di minoranza: «Faccio parte di una squadra che non vuole più delegare ad altri l’amministrazione del paese. Mi piacerebbe volgere lo sguardo verso le zone più marginali e le periferie, per valorizzarne gli ingressi e restituire spazi più inclusivi e sicuri».

Federica Pinna, ragioniera e consigliera di minoranza ma anche ex assessora alle Politiche sociali: «Mi piacerebbe dare vita a un canale di comunicazione privilegiato con i cittadini per ascoltare proposte e perplessità. Voglio rispondere alle esigenze di tutti». Maria Carla Sanna, insegnante e attuale consigliera di maggioranza ma lontana da tempo dalle idee di Abis: «Non intendo fare promesse che poi non potrei realizzare. Ho deciso di candidarmi per mettere al servizio il mio bagaglio di conoscenze, frutto dei miei studi e delle esperienze maturate nel campo professionale e del volontariato».

C’è chi sceglie la parità: le donne nella lista di Andrea Abis sono otto, la metà dei candidati. Gianni Meli invece ne mette in campo sei. Ma una cosa è certa: del gruppo formato da 14 candidate due diventeranno assessore. Sono le donne che a Cabras il 28 e 29 maggio potranno essere votate dai concittadini. Tutte hanno le idee chiare sul perché hanno deciso di mettersi in gioco e su cosa faranno subito se elette.

In lista con Meli

In campo con Abis

Alessandra Pinna, avvocato e attuale vicesindaco: «Vorrei portare a termine i progetti per i quali mi sono impegnata tra cui l’assegnazione delle terre civiche e il Piano di gestione per la pesca in Amp che deve essere approvato dal Ministero». Paola Deiala, insegnate e attuale consigliera: «Vorrei dedicarmi molto di più ai giovani, hanno bisogno di attenzione e ascolto».

Per Federica Pinna, consigliera di maggioranza, è importante «continuare a sostenere la progettualità avviata per il centro storico: mi adopererò per istituire il centro commerciale naturale». Enrica Canu, impiegata: «Mi piacerebbe dare il mio contributo per un incremento del sostegno all’utenza. Credo che sia fondamentale agevolare la conoscenza e l’utilizzo dei servizi». Anna Paola Chergia, agronoma: «Tra le proprietà c’è la viabilità rurale e i problemi legati alla fauna selvatica che oltre a creare danni alle colture diventa un pericolo per la sicurezza pubblica».

Marina Pau, titolare di un chiosco a San Giovanni: «Non posso non pensare al turismo: ora è importante supportare le azioni avviate come lo sviluppo del Pul e del Piano del centro storico». Laura Celletti, assessore alle Politiche sociali: «Vorrei continuare il percorso di attuazione dei progetti del Pnrr, in particolar modo quello dell’asilo nido comunale che consentirà di aumentare i posti. Tornare indietro di 20 anni non è una soluzione accettabile».

Federica Piras, impiegata: «Ho fatto parte di diverse associazioni tra cui quella legata alla clown-terapia. Il mio desiderio sarebbe far vivere a giovani ed anziani nuove esperienze, avvicinandoli così al mondo del volontariato».

