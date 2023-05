La carica delle 137 candidate 

La lista che vanta la maggior percentuale di donne è “Idea Sardegna”, dove la quota rosa (che deve per legge rappresentare almeno un terzo della lista stessa) è pari al 67 percento, ovvero su 18 candidati, sono presenti 12 donne. Si dovrà ancora attendere, però, per vedere per la prima volta nella storia del Comune d’Iglesias una donna al comando della Giunta: soltanto in un’occasione alla guida della città ci fu Andreina Farris, nel ruolo però di “commissaria straordinaria” in attesa di nuove votazioni (subentrò l’eletto Paolo Collu nel 2000).

Cresce il numero delle donne pronte a entrare in politica a Iglesias: dopo che le liste che comporranno le coalizioni in vista delle elezioni comunali di fine maggio sono state depositate e ufficializzate è emerso che tra i 266 aspiranti candidati alla carica di consiglieri comunali divisi in 12 liste, ben 137 appartengono al gentil sesso.

In rosa

Sono ben divise tra le sette liste della coalizione del centrosinistra, pronta a difendere la candidatura a sindaco di Mauro Usai (Pd, Iglesias Progressista, Uniti per Iglesias, Mauro Usai Sindaco, Idea Sardegna, Progetto per Iglesias e Sinistra Autonomia Socialismo per Iglesias), le quattro per la coalizione del progetto civico con il candidato a primo cittadino Giuseppe Pes (Centro Popolare, Insieme Beppe Pes Sindaco, Nuova Iglesias e Movimento Civico Iglesias) e quella di FdI che ha scelto di concorrere in solitaria proponendo la candidatura di Luigi Biggio.

La lista che vanta la maggior percentuale di donne è “Idea Sardegna”, dove la quota rosa (che deve per legge rappresentare almeno un terzo della lista stessa) è pari al 67 percento, ovvero su 18 candidati, sono presenti 12 donne. Si dovrà ancora attendere, però, per vedere per la prima volta nella storia del Comune d’Iglesias una donna al comando della Giunta: soltanto in un’occasione alla guida della città ci fu Andreina Farris, nel ruolo però di “commissaria straordinaria” in attesa di nuove votazioni (subentrò l’eletto Paolo Collu nel 2000).

Nelle passate elezioni amministrative del 2018 fu Valentina Pistis a sfiorare lo storico traguardo (sconfitta dall’esito delle urne al turno di ballottaggio con Usai) e ancor prima Marta Testa, quando nel 2011, ancora al ballottaggio, non riuscì a sconfiggere Luigi Perseu.

L’età media

L’età media complessiva dei candidati è pari a 47 anni, gli over 70 sono 14 e appena 28 i candidati sotto i trent’anni d’età, 2 soltanto gli under 20. I più giovani sono Riccardo Campesi (Idea Sardegna), 18 anni e Alessandro Cadoni (Progetto per Iglesias) 19 da poco compiuti, che ha scelto di mettersi in gioco per: «tentare di dare in Consiglio una rappresentanza diretta ad una fascia di popolazione, quella dei giovani, che spesso non è presente all’interno delle istituzioni».

Dai più giovani a quelli meno: con 74 anni Maria Laura Loche (FdI) è la candidata più matura, seguono Franco Casti e Angelo Cherchi, 73 e 72 anni della lista “Uniti per Iglesias”, il 73enne Giampietro Cani (Insieme Beppe Pes Sindaco) e i 72enni Pinello Cossu (Idea Sardegna) e Oscar Ferrari (Nuova Iglesias). La lista che fra tutte detiene l’età media più bassa è quella di “Mauro Usai Sindaco”, 43 anni, mentre quella con la media più alta (54) è “Movimento Civico”.

