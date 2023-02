La carica dei ventimila al San Nicola   

A Bari conto alla rovescia per la gara di sabato, obiettivo scalare la classifica, ora più che mai, data la crescita della squadra, la spinta da parte dei tifosi e quel punto in meno al Genoa che fa benissimo ai pugliesi. Un'eventuale vittoria, con annessa sconfitta dei liguri, significherebbe agganciare la seconda posizione e trovarsi virtualmente proiettati verso una promozione diretta in Serie A, bypassando i playoff. La posta in palio è troppo ghiotta per fallire. E già in vista di sabato al “San Nicola” ventimila tifosi risponderanno “presente” sugli spalti.

Dal campo

Anche ieri seduta di lavoro pomeridiana per i pugliesi, il solo Folorunsho ha saltato l’allenamento, fermo per un’infiammazione al ginocchio. In recupero Ceter che potrebbe farcela per sabato. Nessun squalificato, in diffida Maita e Maiello. Il tecnico Mignani punterà quasi certamente sul 4-3-1-2 con l’unico dubbio che riguarda la trequarti: se recupera Folorunsho sarà lui il titolare, altrimenti spazio a Botta. Possibile anche l’impiego di Benali, che nella mezz'ora da subentranto ha fatto bene in quel ruolo, nell’ultimo match

