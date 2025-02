La carica dei Tremila oggi alla Domus 

Le prove generali. Sono circa tremila i tifosi che si sono accreditati per assistere alla rifinitura in programma questa mattina alla Unipol Domus e dare così un’ulteriore spinta emotiva ai rossoblù in vista della partitissima di domani con la Juventus. Per l’occasione, infatti, il Cagliari ha deciso di svolgere l’allenamento allo stadio e, allo stesso tempo, di aprire la Curva Nord a partire dalle 9.30 (i giocatori scenderanno poi in campo alle 10.30).

Il giorno delle scelte

Oggi Nicola potrà così fare il punto sull’undici iniziale anti-Juve, anche se le ultime riserve - presumibilmente - le scioglierà nel richiamo atletico di domani mattina ad Asseminello. Sono tutti a disposizione eccetto Kingstone, che si è fermato ieri per smaltire i postumi di una contusione al ginocchio sinistro. Ha recuperato, invece, Gaetano, assente sabato scorso a Bergamo. Nessun squalificato tra i rossoblù. Due, invece, i diffidati: Marin e Mina.

Col Bologna di domenica

La Lega, intanto, ha definito anticipi e posticipi per le tre giornate successive. Bologna-Cagliari si giocherà domenica 2 marzo alle 15, Cagliari-Genoa venerdì 7 marzo alle 20.45, Roma-Cagliari domenica 18 marzo alle 15. (f.g)

