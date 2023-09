La carica dei parroci quartesi 

Così tanti non si erano mai visti. Ben cinque parrocchie cittadine su sette, hanno adesso un parroco quartese, nato e cresciuto in città.

L’ultimo arrivato a rimpolpare questo piccolo record, è Padre Stefano Cogoni che da domenica sarà ufficialmente alla guida della parrocchia di Sant’Antonio, quartiere che lo ha visto nascere 45 anni fa. Si aggiunge a don Andrea Secci, dallo scorso luglio parroco di Santa Maria degli Angeli a Flumini, a don Davide Collu di San Luca, a don Giulio Madeddu di Santo Stefano e a don Alessandro Piras di Sacro Cuore.

L’emozione

«È un onore e una responsabilità anche maggiore essere parroco nella propria città. Ci metterò tutto l’impegno partendo dalle parole chiave che sono la semplicità e la vicinanza». Padre Stefano torna a casa dopo un lungo girovagare. Quartese doc, cresciuto nella parrocchia di Sant’Antonio, entra in convento subito dopo il diploma. «Ho sempre creduto che quella fosse la mia strada». Va poi ad Assisi e viene ordinato sacerdote nel 2007 quando inizia il servizio pastorale nel convento di San Mauro a Cagliari. «Da lì sono poi andato a Sassari dove sono rimasto per sei anni responsabile del Santuario delle Grazie».A Quartu è anche vice parroco a Sant’Antonio tre anni fa prima di andare di nuovo ad Assisi dove è rimasto finora in una casa della Caritas assieme a una decina di bisognosi.

Il ritorno a casa

«Ritornare a casa» dice Padre Stefano, «vuol dire ritornare alle origini e restituire tutto il bene che ho ricevuto».E chi meglio di lui conosce questo quartiere, considerato per lungo tempo uno dei più difficili della città, con un altissimi tasso di povertà e con un rione popolare, quello di Santa Lucia, oggetto di un recente progetto di riqualificazione.

«Penso che i frati fin dalle origini abbiano scelto la zona più povera 120 anni fa, luogo abitato da tanti contadini, da artigiani. Poi con il tempo le cose sono cambiate. Io da ragazzo ho visto questa evoluzione della povertà. Oggi manca anche l’aggregazione, c’è tanta solitudine. A Sant’Antonio ci sono anche tanti anziani soli».

Giovani e poveri

Ed è proprio ai poveri che Padre Stefano vuole dedicare un’attenzione speciale- «Già i vincenziani seguono in parrocchia 40 famiglie e anche ai più giovani, dando loro stimoli per toglierli dalla strada. E in questo caso un ruolo importantissimo lo gioca l’oratorio, assicura, «ho intenzione di dedicarmi tanto a mettere a posto il campo sportivo e a portare avanti la riqualificazione di tutti gli spazi degli ambienti giovanili».

La cerimonia di insediamento è prevista per domani alle 19 alla presenza dell’arcivescovo Giovanni Baturi. «Io vengo con tanta semplicità» conclude, «penso che la prima cosa che dobbiamo dare noi frati sia proprio la semplicità abbinata alla vicinanza. I frati sono gli uomini della gente. E alla gente prometto la mia vicinanza».

