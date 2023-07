La carica dei mufloni ribelli  

Arbatax è ostaggio dei mufloni. Il borgo marinaro è invaso da alcuni branchi di quadrupedi, un ceppo esterno alla famiglia di animali che soggiorna in una riserva naturalistica sulla collina di Bellavista. Da sera fino all’alba c’è chi ha paura a uscire col cane, chi ci ha fatto l’abitudine, chi pensa che la Forestale li debba portare altrove ma senza fargli del male. Ad Arbatax, nel quadrilatero tra Batteria, darsena peschereccia, piazzale Scogli Rossi e Porto Frailis, da qualche tempo, ogni sera, i mufloni vanno a far visita ai residenti, che dopo il loro passaggio fanno la conta dei danni. Tra colture e recinzioni disintegrate qualcuno ha segnalato pure danni alla carrozzeria dei mezzi in sosta sotto casa. Ora scatta un sos per i danni causati dagli animali, tanto che un gruppo di cittadini ipotizza di costituire un comitato spontaneo. Sebbene ancora non sia stata formalizzata l’aggregazione, singoli residenti hanno segnalato l’emergenza alla Forestale, i cui agenti si sono presentati in Comune per arginare il fenomeno.

Il caso

Di mezzo c’è la sicurezza dei residenti ma anche la tutela dei beni. Sia pubblici che privati. Perché i mufloni, specie protetta, si muovono in branco e, a grandi falcate, attraversano le strade di Arbatax senza badare a quello che incontrano. Si è così determinata nelle ultime settimane una situazione «inaccettabile e fuori controllo», hanno detto i residenti che hanno subito danneggiamenti, tale da far dire a chi vigila sul caso che «i cittadini sono ostaggio dei mufloni». I branchi di animali selvatici battono tutte le aree del borgo, spingendosi anche verso via Capri, traversa di via Porto Frailis. Se prima era raro vederli e ogni sortita della specie oltre l’oasi faunistica diventava un’attrattiva, ora lo scenario è mutato. I mufloni che stanno provocando danni farebbero parte di un altro ceppo non riconducibile a quello originario che fa sempre rientro nella riserva.

L’esperto

Giuseppe Pulina, docente di Agraria all’Università di Sassari, conosce bene storia e comportamenti dei mufloni. «È un animale che ha bisogno di spazi e va a cibarsi in aree ortive e nei giardini». Tra i residenti di Arbatax cova una certa preoccupazione per danni che si susseguono da qualche tempo: «I mufloni potrebbero anche provocare incidenti perché se presi a una certa velocità, in virtù del loro peso specifico, possono pure sfondare il parabrezza. Il maschio - spiega il docente universitario - ha bisogno di limare le corna e lo fa contro qualcosa di resistente, come potrebbe essere la carrozzeria di una macchina». I branchi si aggirano indisturbati tra le strade del borgo, ma potrebbero anche attaccare l’uomo.

