La carica dei mille sulle tracce dei culurgionis 

Nessuno si aspettava un assalto. Quando hanno tirato le somme, gli organizzatori della decima sagra dei culurgionis sono rimasti meravigliati: oltre mille porzioni servite in una sera. «Per noi piccola Pro Loco è stato un autentico successo», è il commento di Francesca Demara, la presidente dell’associazione turistica che, con il supporto dell’amministrazione guidata da Lodovico Piras, cura l’aspetto organizzativo della manifestazione. L’anfiteatro ha accolto una folla che per la festa della tradizione, nessuno aveva mai visto. «È stata una soddisfazione immensa. Undicimila culurgionis consumati sono un numero importante».

Tre le varietà di condimento proposte: al sugo, in bianco e con la bottarga. La preparazione dei culurgionis è iniziata lo scorso aprile, subito dopo Pratzas de Gelisuli. Una volta la settimana il gruppo della Pro Loco si è riunito per preparare il prodotto da mettere in vetrina. «Patate, soffritto con cipolla e menta e formaggio semi-stagionato senza lattosio. Ecco la nostra ricetta», ha rivelato Demara. Archiviata la sagra record, la Pro Loco pensa già al prossimo anno. «L’idea - ha annunciato la presidente - è realizzare un servizio fotografico e video per far vedere ai turisti la preparazione dei culurgionis». (ro. se.)

