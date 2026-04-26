La carica dei giovani donatori 

Sono venti al giorno, da quando è partito il progetto “Dalla scuola al cuore” – un mese fa – oltre quattrocento: studenti e studentesse di tutti gli istituti cittadini che arrivano al mattino al Centro trasfusionale della Asl a donare il sangue. Il programma, che coinvolge in tutto mille ragazzi e ragazze, procede spedito ed è la punta di diamante delle innumerevoli attività di Avis Olbia mirate soprattutto sui più giovani. «Grazie a loro l’obiettivo di arrivare all’autosufficienza ematica ora è più vicino», spiega il presidente Gavino Murrighile.

Il bilancio

Avis ha da sempre un occhio attento alle scuole. «Coinvolgere i ragazzi è un investimento sul futuro. Molti di noi – ricorda Murrighile – hanno donato la prima volta grazie a un’iniziativa scolastica, io stesso ho la prima tessera da donatore di quando avevo 18 anni». La scommessa è stata quella di andare oltre le iniziative occasionali e mettere in piedi un programma di donazioni strutturato che ha trovato l’accordo di tutti i dirigenti scolastici: «Il progetto ha un valore misurabile e mira ad aumentare la popolazione attiva nella donazione», spiega il presidente. Avis Olbia ha anche messo in palio delle borse di studio sotto forma di viaggio premio a Parigi. «Un regalo e un riconoscimento all’impegno della comunità scolastica cittadina che ha un valore simbolico e ovviamente – giova precisarlo – nulla ha a che fare con la gratuità del dono, principio fondante della nostra attività», precisa Murrighile.

Tra le attività storiche dell’Avis, e non solo quella olbiese, anche le borse di studio destinate a chi unisce buon profitto scolastico e buon numero di donazioni. Una era dedicata alla memoria di Samy Aiy Oufkir, studente dell'Istituto Ipia Amsicora, tragicamente scomparso la scorsa estate in un incidente stradale mentre andava a lavorare in Costa Smeralda, consegnata alla sorella. Samy non solo era un donatore abituale ma con i suoi reel, da centomila visualizzazioni, era un attivo testimonial. Il prossimo appuntamento è il 3 maggio con la partecipazione, insieme al Mater Olbia, alla mezza maratona cittadina. Questa volta il focus è sulla vita dopo un tumore al seno, la parola d’ordine “Rinascite, vite in movimento”, il motore la solidarietà che tutto muove.

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