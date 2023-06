La carica dei baby atleti 

Trecentocinquanta piccoli atleti alla festa dei “Piccoli amici e primi calci” bambini dai 5 agli 8 anni che giocano a calcio che quest’anno si è tenuta a Santadi. Hanno partecipato 18 società provenienti da tutto il Sulcis. Marco Fenu,vecchia gloria del Carbonia, racconta che «si sono affrontati in14 campi e in ognuno si è svolto un torneo a 3 squadre. Ovviamente non esiste una classifica per i piccoli, per loro è un gioco». L'evento è stato organizzato dalla Fgci delegazione provinciale Carbonia-Iglesias. (m. g. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA