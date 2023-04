La carica dei 4 mila spinge la Torres a un salto di qualità  

Quattromila tifosi, il rinato entusiasmo in città e una dura ma forgiante stagione per una dirigenza (Insula Sport) che era al debutto tra i professionisti. Dopo avere raggiunto la salvezza diretta col pareggio per 1-1 contro la Fermana al “Vanni Sanna”, la Torres riparte da qui. Con un ulteriore vantaggio: tre mesi in più per programmare la serie C 2023/24 e muoversi sul mercato con oculatezza e maggiore scelta anziché con quello che era rimasto ad agosto, come accaduto dopo il ripescaggio estivo.

Il salto di qualità

Dopo aver gioito per la salvezza Sassari chiede ora un salto di qualità. Non puntare subito alla promozione in quella serie B mai raggiunta in 120 anni di storia, ma almeno lottare per le ultime posizioni dei playoff (dall'ottava alla decima, giusto per capire) senza vivere l'ansia dei playout come nel campionato appena concluso. Perché se è vero che i rossoblù non sono mai stati in zona playout e la salvezza è meritatissima, è altrettanto vero che troppo a lungo, in diverse fasi, sono stati ad appena un risultato di vantaggio dagli spareggi salvezza, con il cambio in panchina Greco-Sottili e poi il ritorno del tecnico Greco, equilibrato e concreto nel raggiungere l'obiettivo prefissato.

Conferme o addii

Il matrimonio fra la Torres e Alfonso Greco continuerà o l'esonero durante le feste ha comunque lasciato il segno? Difficile dirlo, oggi. La scelta di una conferma di Greco ha senso se la società ha piena fiducia nell'allenatore e intende confermare almeno due terzi del gruppo, perché questo consentirebbe di proseguire il lavoro tecnico e tattico. Bisogna vedere poi se Greco considera concluso il suo lavoro con la salvezza e la rivincita che si è preso.