La carica dei 23 aspiranti consiglieri 

Giovani decisi a dare il proprio contributo al paese in cui sono nati, ex amministratori pronti a rimettersi in gioco, mamme, lavoratori della pesca e pensionati: è davvero variegato l’elenco degli aspiranti consiglieri che tra poco più di 20 giorni supporteranno gli aspiranti sindaci di Sant’Anna Arresi, l’ex assessora Maddalena Garau (11 candidati) e l’ex primo cittadino Paolo Dessì (12 in lista).

La sfida

Rita Maria Clara Sirtoli, pensionata di 69 anni, affronta per la prima volta l’agone politico: emigrata da Milano dieci anni fa, si è trasferita in paese «dopo aver girato tutta la Sardegna: con mio marito abbiamo deciso di stabilirci in questo paradiso, ho deciso di scendere in campo con Maddalena Garau, visto l’entusiasmo e la voglia di questo gruppo per Sant’Anna Arresi».

Per la prima volta al voto anche Roberto Cullurgioni, Edoardo Pisano, Danilo Pisano ed Emanuel Candido Viola tutti a sostegno della Garau e Michele Virdis, Davide Marica, Fabrizio Garau, Raffaela Milia, Sirte Sonsier Sessini e Emanuela Fozzi a sostegno di Paolo Dessi. Il più “maturo” al sostegno di Dessì è, invece, Alfiero Pittoni 67 anni, candidato nel 2015, ma non eletto. Il più giovane tra i candidati, anche lui alla prima esperienza, è Giuliano Cullurgioni, 25 anni: studente universitario con le idee molto chiare, sostiene la Garau: «I giovani – dice -tendono ad essere demotivati e tralasciare la politica, io invece voglio mettere il massimo impegno». In ordine di età è seguito dal consigliere di minoranza uscente Valerio Lecca, 31 anni, negli ultimi 5 anni in prima linea in tante battaglie. Claudia Spiga, mamma di 32 anni, è una una delle candidate più giovani: «I nostri bambini hanno bisogno di un paese nuovo. Da giovane mi piange il cuore vedere ragazzi senza un sogno e senza meta a cui puntare, occorre fornirgliela».

I ritorni

C’è chi torna gioco, come l’ex sindaca Teresa Pintus, oggi candidata a sostegno di Dessì. Nella sua Giunta era uno degli assessori dell’attuale candidata a sindaca Maddalena Garau. Le divergenze politiche portarono alla chiusura in anticipo della loro consiliatura e in paese arrivò il commissario: «Mi rimetto a disposizione del paese - dice Pintus - con coraggio, onestà, e lealtà nei confronti dei cittadini». Anche Fabio Diana, a sostegno di Dessi, vanta alcune esperienze, sia da assessore (con Dessì), sia da vicesindaco (con Pintus). In corsa diversi consiglieri uscenti e delle passate amministrazioni come Sandro Uccheddu (portavoce dei pescatori in lotta per gli indennizzi in questi mesi), Roberto Cappai, oltre Armando Linzas e Samuele Mei, quest’ultimo è l’unico candidato della maggioranza uscente. Con Dessì c’è anche Massimiliano Selis già consigliere e primo dei non eletti nel 2015; in corsa anche Valentina Mei (con Garau) non eletta nel 2015.

