La carica dei 137 per la Braccata sarda 

La passione sfegatata per la caccia grossa ha attirato a Villamassargia praticanti da tutta l’isola, domenica, per la terza edizione della “Braccata sarda”, organizzata nella zona addestramento cani di Astìa dal cacciatore domusnovese Federico Piscedda.

In continuo aumento i convenuti, stavolta in ben 137 (117 fucili e 20 battitori, 70 cani) ad agire nei 60 ettari recintati della zac dove sono stati abbattuti 11 cinghiali. Al termine, prima del pranzo, la divisione delle prede abbattute e, come da tradizione, l’assegnazione delle teste agli abbattitori. «Dar sfogo alla passione, far allenare cani e stringere nuove amicizie erano gli obiettivi e direi che, data la partecipazione ed i tanti commenti positivi, li abbiamo sicuramente raggiunti», commenta Federico Piscedda. Nel folto gruppo spiccavano anche tre donne. Per Vanessa Carboni, 38enne di Sadali, figlia di un capocaccia, la caccia grossa è un affare di famiglia: «L’ho sempre amata, avevo solo il porto d’armi sportivo ma da qualche anno partecipo anche alle battute invernali e mi sposto nei vari Comuni per prendervi parte. Disagi in un mondo prettamente maschile? Ma quando mai, sono stata nell’esercito, so farmi rispettare». Paola Sitzia, 50 anni di Gonnosfanadiga, ha iniziato 20 anni fa per una scommessa: «Senza la caccia non posso vivere: giro la Sardegna per praticarla e vedere tanti amici. In famiglia sono l’unica ad avere questa passione, i miei fratelli sono orgogliosi di me». Non ha porto d’armi ma ama condurre alle battute alcuni dei suoi 18 cani Noemi Orrù, 47enne di Nurallao: ««Quattro anni fa ho perso mio fratello per un infarto durante una battuta, ora vado a caccia anche per sentirlo più vicino».

