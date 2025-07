La carica dei 120 tiratori scelti: trionfa Cuboni 

La passione venatoria e quella per il tiro al piattello hanno richiamato domenica 120 appassionati e otto squadre di caccia grossa sotto i lecci di Sarcerei, polmone verde di Lanusei. Finita la gara, organizzata dalle compagnie del paese e dall’associazione Tav Lanusei, il pranzo comunitario ha riunito oltre quattrocento persone arrivate da ogni angolo dell’Isola. Squisito il menu: salumi, malloreddus al ragù di capra, pecora e manzo allo spiedo. Momento di socialità importante, in un ambiente che richiama valori fondamentali come solidarietà e amicizia.

Alla fine ha eentrato il primo posto assoluto Riccardo Cuboni, di Lanusei, che ha preceduto nell’ordine Graziano Porcu di Nuoro e Roberto Piras di Lanusei. La gara per compagnie di caccia grossa se l’è aggiudicata la squadra Lettini di Lanusei, al secondo posto Sa Onna (Gairo), al terzo Sa Pruna (Arzana).

«È stata una bella manifestazione», commenta soddisfatto Serafino Cuboni, presidente di Tiro a volo Lanusei, «riuscita grazie anche al contributo degli sponsor che ringraziamo uno per uno. Durante la gara il nostro pensiero è corso a Giorgio Micheli, ultranovantenne, fondatore della società, che non ha potuto essere presente».

RIPRODUZIONE RISERVATA