La carica degli studenti  per i tecnici del futuro 

Ragazzi proiettati in un futuro di alta specializzazione. Le ex caserme Mura sono state invase da oltre 250 studenti, provenienti dall'istituto tecnico di Macomer, ma anche da quello di Nuoro e di tutta la provincia. È il Job Skill, il grande evento dell'ITS Sardegna, in una giornata dedicata all'orientamento e alla formazione degli ITS dell'Isola, tra innovazione, tecnologia e didattica immersiva per un futuro di alta specializzazione. Il tutto col patrocinio del Comune e dalla Regione, con momenti di orientamento per i più giovani, ma anche con la partecipazione di esperti del settore, delle autorità istituzionali, docenti e studenti delle scuole superiori, con l’obiettivo di promuovere l’innovazione degli strumenti e della didattica come approcci chiave per il futuro del mondo del lavoro. Un'importante occasione per i giovani studenti e le loro famiglie per scoprire le opportunità offerte dagli ITS, con percorsi di alta formazione post-diploma che offrono competenze tecniche specializzate in settori strategici per lo sviluppo economico dell'isola.

Grazie all’utilizzo di tecnologie innovative e metodologie didattiche immersive, gli ITS si propongono come ponte concreto tra la formazione e il mondo del lavoro, rispondendo alle esigenze delle imprese e del territorio. L’iniziativa vuole soprattutto promuovere una maggiore sinergia tra il mondo accademico e quello produttivo, stimolando la creazione di nuove opportunità professionali per i giovani sardi. Sergio Masia, presidente dell'Its Academy Energia Sardegna: «Le aziende cercano tecnici fortemente specializzati. Gli Its costituiscono l'alternativa concreta agli sbocchi professionali, quindi una scuola speciale di tecnologia». (f. o.)

