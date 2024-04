La carica degli over 65 «Ora un assessorato dedicato alla longevità» 

Se non è la sollevazione della classe d’argento, poco ci manca. Gli over 65 rappresentano ormai in Sardegna più di un quarto della popolazione, 414mila persone, le cui fila, in una regione maglia nera della natalità, sono destinate a crescere nei prossimi anni.

Una richiesta urgente

C’era da aspettarselo, dunque, che prima o poi l’esercito finora confinato nelle statistiche sullo spopolamento e nei convegni sui conti in rosso della sanità, rivendicasse un’attenzione speciale. «La terza età non sia mai più relegata ad argomento di ultima fascia», avvertono i pensionati di Anap-Confartigianato Sardegna. Che, con un appello alla presidente Alessandra Todde, chiedono «l’istituzione di un assessorato alla longevità e alle politiche sociali», nonché la nomina di «un garante per i diritti degli anziani». Una richiesta «urgente». La terza età, dice Giovanni Mellino, presidente regionale dell’associazione, «va preparata, curata e seguita e non, come è accaduto negli anni passati, relegata ad argomento di ultima fascia e nascosta come se fosse il peggio della vita». Per cui, «è necessario pensare a essa come un filo conduttore di molte politiche pubbliche: dall’abitare al lavoro, al sociale, alla sanità, all’integrazione con gli attori produttivi della società. È necessario, inoltre, fare un passo avanti sulla prevenzione».

Generazioni in tilt

La Sardegna è la regione dove si fanno meno figli, dove le donne scelgono di diventare mamme più tardi (33,2 anni) e dove l’età media è più elevata: 48,8 anni, con punte provinciali di 50,1 anni a Oristano e 49,8 anni nel Sud Sardegna. La popolazione invecchia con un andamento accelerato, con un numero di nati che già nel 2012 è crollato sotto i 13mila, per arrivare nel 2018 sotto quota 10mila, fino ai -8mila del 2022. Lo scorso anno ci siamo fermati a 7.200. Uno squilibrio che ci sta già presentando il conto con l’erosione della forza lavoro (le classi più giovani) e l’aumento della spesa sanitaria per la cura delle malattie croniche (che colpiscono perlopiù gli anziani).

Le proiezioni nere

Se non ci sarà un cambiamento di rotta nelle politiche della natalità, di sostegno alla genitorialità e di conciliazione famiglia e lavoro, lo squilibrio tra generazioni sarà ancora più marcato. Elaborando i dati Istat, il centro studi di Confartigianato Sardegna rileva che «gli anziani over 64 anni nel 2044 saranno 532.643, il 40,3% della popolazione complessiva». Oggi sono il 26,8% dei residenti in Sardegna, mentre la fascia anagrafica 0-14 anni conta appena il 10%. Solo vent’anni fa gli ultrasessantacinquenni erano il 16,4%, e i bambini e ragazzi il 13,6%. «L’invecchiamento della popolazione sta raggiungendo livelli critici e richiede una risposta urgente», avvisa Giovanni Mellino. «Un assessorato ad hoc avrebbe il compito di sviluppare politiche pubbliche per migliorare la qualità della vita degli anziani, garantendo loro l’accesso ai servizi di assistenza domiciliare, strutture residenziali di alta qualità, assistenza sanitaria specializzata e programmi di inclusione sociale».

Le risposte attese

Sono i temi richiamati anche dagli altri sindacati degli anziani e dei pensionati. Temi, «primo fra tutti la sanità, perché gli anziani sono i più penalizzati», che Alberto Farina, segretario regionale della federazione dei pensionati Cisl, ha messo nero su bianco in una lettera aperta alla presidente Todde. «Se pensiamo che quasi il 20% degli over 65, di cui molti disabili e la maggior parte donne, rinuncia a curarsi perché non ha i soldi, è detto tutto. C’è un’emergenza sociale che impone interventi immediati e strutturali». Medicina del territorio, medici di base, assistenza domiciliare integrata. «Una riforma non può prescindere dall’ascolto dei sindacati». Un assessorato alla longevità aiuterebbe? «Potrebbe bastare anche una delega pesante. L’importante è che arrivino le risposte ai bisogni della gente».

