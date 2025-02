La Car-Refinish prova a giocarsela con chiunque 

A giocarsi un ruolo da protagonista nei playoff nel girone A c’è anche la Car-Refinish di capitan Alessio Fontana, trequartista 58enne della squadra cagliaritana, attualmente sesta in classifica con 30 punti. «Abbiamo iniziato maluccio, poi con l’arrivo di Sergio Manca, che ci aveva già allenato in passato, ci siamo ripresi bene e abbiamo ritrovato anche i risultati». Sulle spalle il numero 10 (maglia alla quale è particolarmente legato), ha anche all’attivo due gol in stagione, ma da vero fantasista, alle reti, preferisce gli assist. «Mi sono sempre ispirato a Gianfranco Zola, che ho ammirato sia come calciatore che come persona. Siamo entrambi del ’66 e in passato con lui ho anche condiviso l’esperienza in Rappresentativa per due volte», racconta con un pizzico di orgoglio Fontana. Cresciuto nell’Elmas fino a raggiungere la Prima categoria, è transitato anche nelle giovanili del Cagliari.

Esperienza

A soli trent’anni ha iniziato la sua esperienza nei tornei amatoriali, prima nel Bellavista e poi nel negli Amatori La Palma, con i quali ha conquistato anche il titolo di categoria. Da otto anni è un punto fermo della squadra del presidente-giocatore Sandro Trogu. «Siamo una buona squadra, veniamo da sei risultati utili consecutivi e in questo momento stiamo molto bene», ammette il capitano dei rossoblù, reduci dal successo per 2-0 sull’Ellas grazie alle reti di Garau e Fanni. «Non è stata una bella partita. Gara noiosa, dura ed equilibrata, ma alla fine ha prevalso la nostra migliore qualità. Senza infortuni e con la rosa al completo possiamo centrare i playoff e potremmo giocarcela per il titolo». Da buon capitano, Fontana non si pone limiti. «Campagnola, Masnata Chimici e Sardachem sono le favorite, ma noi scendiamo in campo per vincere contro chiunque».

