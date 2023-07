«La capra morde i mobili: non la voglio più» 

Cani, gatti, ma anche conigli e caprette: gli agenti della polizia locale di Capoterra ormai non si occupano più esclusivamente degli animali di affezione abbandonati, tra le chiamate che arrivano al comando spuntano anche richieste insolite. Una presenza costante sul territorio per ridimensionare il fenomeno del randagismo, ma anche sopralluoghi mirati grazie alle segnalazioni dei cittadini per vigilare sul benessere degli animali: per la polizia locale è un periodo di grande lavoro.

La comandante

Roberta Maxia spiega che durante l’estate c’è il maggior numero di abbandoni di animali: «Nei giorni scorsi abbiamo recuperato quattro gattini nati da pochi giorni, che qualcuno aveva lasciato in una scatola di cartone al distributore di carburante lungo la strada provinciale 91, se non fossimo intervenuti – affidandoli a una volontaria – il loro destino sarebbe stato segnato. Purtroppo nel periodo delle vacanze, siamo costretti a fare i conti con chi abbandona gli animali per poter partire, senza preoccuparsi del loro destino e del fatto che possano provocare incidenti stradali». Stella, simpatica capretta tibetana che qualcuno aveva pensato di far vivere in appartamento, oggi vive in un’azienda agricola, ma prima dell’intervento della polizia locale ha rischiato di essere abbandonata. «Il vecchio proprietario ci aveva chiamato perché voleva disfarsene – spiega Maxia -, si lamentava del fatto che la capretta avesse cominciato a rosicchiare i mobili, ci siamo quindi adoperati per trovarle una nuova casa: questo è solo uno dei tanti casi di animali abbandonati, nella nostra lista ci sono pure conigli e piccoli roditori. Negli ultimi mesi per vigilare sul benessere animale abbiamo condotto 108 controlli, imposto 15 prescrizioni per garantirne la salute, e denunciato 9 persone».

Microchip

Campagne di microchippatura, sensibilizzazione attraverso l’utilizzo dei social al problema dell’abbandono degli animali, maggiori controlli sul territorio. L’assessora al Benessere animale, Katiuscia Garone, spiega il duro lavoro per cambiare soprattutto la mentalità dei cittadini: «Attualmente in canile abbiamo 105 cani provenienti da Capoterra, ma senza una rivoluzione culturale il fenomeno non può ridimensionarsi. Per venire incontro ai cittadini stanzieremo 5mila euro in modo da portare avanti una campagna di sterilizzazione: per i proprietari dei cani ci saranno – in base al reddito Isee – 150 euro per affrontare le spese veterinarie».

Il sindaco

Beniamino Garau spiega che la tutela degli animali è una priorità della sua amministrazione: «Non a caso, per la prima volta, abbiamo istituito un assessorato per la loro cura: grazie al lavoro della polizia locale e della compagnia barracellare stiamo vigilando sul benessere di ogni tipo di animale. Siamo intervenuti per un cavallo al pascolo in area extraurbana, ma anche per un maiale tenuto in condizioni disumane: gli animali devono essere rispettati».

