La cappella è chiusa da quattro anni, messe funebri al gelo  

L'ultimo saluto? Al freddo e al gelo. La chiesa del cimitero di San Michele è chiusa da quattro anni. Prima per l'emergenza Covid, poi per problemi strutturali. Il risultato è che i funerali si svolgono nell'atrio, sotto il colonnato, in uno spazio semiaperto dove le correnti d'aria e l'umidità mettono a dura prova la resistenza degli anziani e non solo. Al punto che tanti, per timore di ammalarsi, decidono di starsene a casa, rinunciando così a dare l'addio ai propri cari.

L'auspicio è che la storica cappella, in stile razionalista, abbarbicata in cima alla collina, possa riaprire al più presto. Ma la sensazione è che si dovrà attendere a lungo. «Nel frattempo le lamentele sono all'ordine del giorno», assicura Matteo Vacca, 35 anni, uno dei fiorai del cimitero, «in questi giorni fa molto freddo. Gli anziani non ce la fanno». Alcuni tentano stoicamente di resistere al gelo appiattendosi con la schiena negli angoli meno esposti. Altri si rifugiano in auto o rinunciano e vanno via. «C'è troppa corrente», conferma Tonino Fattacciu, 73 anni, «in certi giorni non si può davvero stare».Nell'atrio non si celebrano solo i funerali ma anche le messe regolari: il sabato alle 16,30 e la domenica alle 9 e alle 10.

L’assessora

Marina Adamo, assessora comunale con svariate deleghe, tra cui quella ai Servizi cimiteriali, parla di cause di forza maggiore. «La chiesa necessita di un intervento importante e di uno stanziamento notevole, dato che si dovrà lavorare anche in quota per il restauro», afferma. Parlare di tempi è dunque prematuro. Nel frattempo tutta l'area intorno risulta transennata perché si sta lavorando alla realizzazione di un nuovo lotto di loculi. «Nessuno è obbligato a far celebrare il funerale di un proprio caro in cimitero, si tratta di una libera scelta», sottolinea l'assessora, «di solito ciò avviene in accordo con le agenzie perché in questo modo si fa tutto in una volta. Ma in generale ciascuna famiglia ha una parrocchia di appartenenza alla quale può rivolgersi. L'alternativa non manca. Capisco invece quei funerali ai quali segue la cremazione perché effettivamente il forno è proprio lì. In tutti i casi lo spazio dell'atrio è regolarmente consacrato».

Così padre Ivan Lai, cappellano del cimitero. «Chi prima veniva a messa in chiesa continua a farlo nel colonnato», assicura, «le celebrazioni sono regolari, i funerali decorosi. Al contrario c'è qualcuno che preferisce l'atrio alla salita di trecento metri fino alla chiesa. Io non mi lamento, vado dove il popolo di Dio mi manda».

