La capolista Monastir può tentare la fuga 

Il successo di misura ottenuto nell’ultimo turno a Lanusei ha consentito alla capolista Monastir di mantenere invariata la distanza dall’inseguitrice Castiadas, vittoriosa in casa contro l’Atletico Cagliari. L’appassionante testa a testa nel girone A di Promozione prosegue con i campidanesi che hanno 2 punti di vantaggio sui sarrabesi e 3 sul loro prossimo avversario, il Pirri.

I numeri

Nelle ultime tre partite, tra campionato e Coppa Italia, il Monastir ha centrato altrettanti successi e il morale è alle stelle. L’ex attaccante del Sant’Elena, capocannoniere del campionato con 14 reti in tredici partite, è il trascinatore dei biancoblù che in questo campionato sono spesso riusciti a capitalizzare con successo le occasioni da rete, mettendo a segno 27 gol. Nelle ultime due, invece, la retroguardia ha mostrato una certa solidità, chiudendo con zero reti subite: «Nelle ultime settimane abbiamo tassellato la squadra con acquisti importanti, tra cui il difensore Pierluigi Porcu che si sta ambientando molto bene con i suoi compagni di reparto. Nelle partite in cui è sceso in campo non abbiamo subito gol. Sono arrivati anche Caboni e Piras che hanno ugualmente già esordito», commenta l’allenatore Marcello Angheleddu.

Ora l’Arbus

Oltre all’esperto difensore classe 1980, ex Selargius, la squadra del presidente Marco Carboni ha anche acquistato il portiere Jacopo Angioni e l’attaccante Stefano Murgia: l’estremo difensore, classe ‘90, sarà l’ex di turno sabato con l’Arbus, mentre l’attaccante classe 2006 arriva dal Barisardo, dove ha già collezionato alcune presenze in Eccellenza.

«Le sensazioni in vista del prossimo impegno sono positive, vista anche la soddisfazione per aver centrato i tre successi consecutivi», dice ancora il tecnico. «La partita contro l’Arbus non sarà però affatto semplice. Il nostro avversario ha una classifica che non rispecchia il suo reale valore. Può contare su un allenatore molto esperto e preparato, oltre ad un reparto difensivo con pedine di alto livello».

Sabato alle 15 al Comunale, i biancoblù si presenteranno senza tre pedine importanti, assenti per squalifica: Frau, Arzu e Masia. Il primo sconterà la seconda giornata di squalifica, mentre gli ultimi due sono stati espulsi nell’ultimo turno.

