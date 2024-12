La capolista Futura respinge l’Hermaea 

FUTURA GIOVANI 3

Hermaea olbia 0

F.G. Busto Arsizio : Monza 5, Zanette 17, Rebora 7, Kone 10, Enneking 12, Orlandi 10, Cecchetto (L), Landucci, Zakoscielna, Brandi, Baratella, Spiriti, Del Freo, Osana (L). Allenatore Beltrami.

Hermaea Olbia : Barbazeni 6, Ngolongolo 5, Blasi (L), Civet- ta, Partenio 6, Fontemaggi 2, Korhonen 7, Pasquino, Trampus 4, Kogler, Negri, Piredda. Allenatore Guadalupi.

Arbitri : Laghi-Galletti.

Parziali : 25-18, 25-10, 25-14.

L’Hermaea ci prova, ma la capolista è troppo forte e si impone 3-0 nella sfida della 4ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley.

La trasferta di Santo Stefano, ultima gara del 2024, frutta alle olbiesi la sesta sconfitta in campionato. La squadra di Dino Guadalupi approda al PalaBorsani di Castellanza a caccia del colpaccio, ma resta in partita appena un set. Nel primo la Futura Giovani Busto Arsizio fatica a decollare, e quando mette la testa avanti (15-11) viene riacciuffata dall’Hermaea, ma ricucito quel primo strappo le galluresi non riescono a recuperare il secondo, e le padrone di casa vincono il parziale a 18. Da quel momento in campo ci sono solo le bustocche, che nel secondo set si portano sul 15-5 in un amen, concedendo alle avversarie solo 10 punti al termine della frazione, e nel terzo, dopo una partenza a handicap (3-6), recuperano, sorpassano e, dopo aver sprecato il primo match point, tirano dritte fino al 25-14 finale, che vale il 3-0.

RIPRODUZIONE RISERVATA