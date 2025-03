La Capolista cade sotto i gol della Baunese, ma il primato è salvo 

Baunese 2

Cannonau Jerzu 0

Baunese : Falconetti, Rubiu, Pendin, Usai, Monni (69’ Fenude), Incollu, Pintus (79' D. Moretti), Leite Mendes, Tegas, Marco Nieddu (88’ A. Moretti), Bonicelli (89’ Moro). Allenatore Masia.

C. Jerzu : Mastrangelo, Massessi, Lai, Carta, Bruno, F. Serra (56’ Biolchini), M. Serra, Ruggeri, D. Muceli (13’ Yatta), Mura, Boi, Allenatore Piccaretta.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Reti : 6' Bonicelli, 85’M.Nieddu.

Il pubblico delle grandi occasioni ha fatto da cornice, al Comunale Planedda, alla partita di cartello Baunese – Jerzu, terminata 2-0 a favore dei nerazzurri allenati da Masia, che così riaprono i giochi nei piani alti della classifica. Pronti via e gli ospiti guidati da Piccaretta sfiorano il gol, al 2’ minuto, con Boi, che coglie il palo in un batti e ribatti dentro l’area. La Baunese si riprende subito dallo spavento e al 6’ passa in vantaggio con Bonicelli, bravo a trasformare in gol un passaggio filtrante di Nieddu calciando di forza sul primo palo. All’inizio del secondo tempo ancora Bonicelli in gol, di testa, al 55’, fa esplodere i tifosi nerazzurri ma l’arbitro annulla per fallo in attacco. Il gol del 2-0 che chiude la partita è un capolavoro di Marco Nieddu, bomber mancino che all’85’, al limite dell’area, raccoglie un assist di testa di Diego Moretti, controlla di petto e calcia di destro in corsa sul secondo palo.

