la capolista cade con la fanni futsal 

La Fanni Futsal Sassari interrompe la striscia di sette vittorie consecutive in campionato del Città di Cagliari, capolista della Serie C1 regionale. La squadra sassarese, che da questo 2025 è stata affidata a Rino Monti, ha avuto il merito di imporsi per 4-3 al PalaMonteAcuto con la doppietta di Yamada e i gol di Fiori e Russu nella quattordicesima giornata di campionato, la prima del girone di ritorno.

Nonostante la sconfitta il Città di Cagliari resta in testa, anche se con un solo punto di vantaggio sulla seconda posizione occupata dal C’è Chi Ciak, che non si ferma più: contro la Villacidrese è arrivata la nona vittoria in fila con il 6-4 firmato dalle doppiette di Farci e Diederen e le reti di Pilloni ed Ecca.

Riprende la marcia anche il Sestu Sardinia Futsal con il 7-3 sullo ZB Iron Bridge. Protagonista del match Belleboni, autore di ben quattro gol. A segno anche Aramu (doppietta) e Versace. Il Domus Chia batte di misura in casa l’Happy Fitness Center per 5-4 con la doppietta di Trincas e i gol di Santus, Trevisan e Tatti. Stesso risultato, ma in trasferta, per il Villaspeciosa, che passa 5-4 sul campo del Futsal Villasor con la doppietta di Podda e i centri di Contini, Garrido e Billai.

Sul campo del Cus Cagliari il Futsal 4 Mori trova tre punti pesanti in chiave salvezza grazie al 5-3 firmato dalla doppietta di De Souza, da due autoreti e dal gol di Casula. L’Ichnos Sassari batte invece 3-2 il Portoscuso con la reti di Sechi, Fenu e Bogoslafsca.

