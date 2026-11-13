Va in scena oggi l’intera decima giornata del girone A di Promozione. Fischio d’inizio alle 15, a eccezione di Tharros-Antiochense, alle 16, e Selargius-Cus Cagliari, alle 16.30.

Trasferta ad Arbus per la capolista Arborea, unica imbattuta del girone. I padroni di casa dell’Arbus Guspini Costa Verde, penultimi con appena 5 punti, hanno annunciato il ritorno del portiere Nicholas Pilloni e la risoluzione del contratto con il tecnico Nicola Agus. La Ferrini Cagliari di Nicola Manunza, seconda della classe e in gran salute, è attesa a Samugheo. All’Annunziata di Castiadas arriva la terza forza del torneo, il Sant’Elena dell’ex tecnico dei sarrabesi Bebo Antinori. Il Vecchio Borgo Sant’Elia fa visita al Cannonau Jerzu, reduce dal pareggio nel recupero con il Selargius. I granata di Antonio Prastario ospitano al “Virgilio Porcu 1” un Cus Cagliari in salute. «Una partita difficile», dice il diesse dei cussini, Andrea Vargiu, «contro una formazione di valore che sta facendo bene. Attraversiamo un buon momento e ci giocheremo le nostre carte». L’Accademia Sulcitana di Cristian Dessì, rilanciata dal 3-2 sull’Atletico Cagliari, fa visita all’Uta, reduce dal netto successo sul campo del Selargius. A Villa San Pietro l’Atletico Cagliari di Carlo Saba affronta l’Atletico Masainas. Chiude il programma Tharros-Antiochense, con i padroni di casa ultimi e ancora a caccia della prima vittoria.



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