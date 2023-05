La Capitaneria  soccorre un pescatore  

Una barca da pesca è stata soccorsa ieri dalla Capitaneria di porto di Oristano. In grosse difficoltà un 45enne di Arborea, la cui imbarcazione aveva il motore in avaria nella zona compresa trala punta di Capo Frasca e la costa di Arborea nel Golfo di Oristano.

Ricevuta la richiesta di aiuto, la sala operativa della Capitaneria ha disposto l’uscita di una motovedetta specifica, in grado di operare per attività di soccorso anche in condizioni meteo marine particolarmente avverse.

Immediatamente veniva stabilito un contatto con l’unità in difficoltà, fornendo al conduttore dell’imbarcazione idonee istruzioni per dirigerlo verso i soccorritori inviati e ridurre, in questo modo, i tempi di intervento.

La motovedetta ha intercettato l’imbarcazione e, dopo aver fatto salire a bordo il pilota, sono cominciate le operazioni di assistenza dell’unità verso il vicino porticciolo di Marceddi.

RIPRODUZIONE RISERVATA