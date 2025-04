La Capitaneria sequestra un autolavaggio 

Uno scarico abusivo per eliminare l’acqua sporca. Con questa accusa il personale della Guardia Costiera ha messo sotto sequestro un autolavaggio di circa 50 metri quadri nella Città metropolitana. Durante il controllo svolto dai militari è emerso che l’attività non aveva la necessaria autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali come previsto dal Codice dell’Ambiente.

Questa attività rientra tra quelle dell’operazione, svolta a livello nazionale, ribattezzata Oro Blu. Nel territorio di competenza della Direzione Marittima della Sardegna centro meridionale, sotto il coordinamento del comandante Giovanni Stella, sono stati eseguiti complessivamente 2.668 controlli: 236 sugli scarichi idrici (il 6 per cento hanno fatto emergere delle irregolarità), 1.040 sul ciclo dei rifiuti, 881 ai fini dell’individuazione di fenomeni di inquinamento marino, oltre a 426 controlli sul contrasto degli abusivismi demaniali e 85 controlli nelle Aree Marine Protette.

Alla fine sono stati contestati 9 illeciti ambientali (3 amministrativi e 6 penali). Oltre al sequestro dell’autolavaggio, sono state riscontrate altre due irregolarità in tema di scarichi idrici, due sulla gestione dei rifiuti, una per inquinamenti in mare e una per fenomeni di abusivismo demaniale. (m. v.)

