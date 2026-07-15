La Capitaneria indaga sulla provenienza dei sacchi da 25 chili 

Le microplastiche bianche comparse martedì al Poetto sono sotto esame dell’Arpas, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Alcuni campioni sono stati prelevati dalla Capitaneria di porto, che del caso ha anche informato la Procura. Le indagini sono ancora in corso, ma i sacchi da 25 chili ritrovati in riva avrebbero già fornito diversi indizi che attendono le conferme delle analisi. I sacchi hanno il logo della Dow Chemical, multinazionale statunitense con diverse sedi anche in Italia e che produce principalmente sistemi poliuretanici per isolamento termico e industria automobilistica, resine poliesteri e poliuretaniche. Al loro interno ci sarebbe un materiale identico a quello che ha invaso il Poetto. Nello specifico, secondo le informazioni riportate sul sacco, sarebbero sfere di polietilene, un materiale plastico diffusissimo e alla base di tantissimi oggetti e confezioni. Secondo le prime ipotesi, i sacchi sarebbero caduti da almeno un’imbarcazione al largo della costa, probabilmente anche diverso tempo fa. Lo scirocco degli ultimi giorni avrebbe poi portato il materiale in riva. Anche ieri la Guardia Costiera si è occupata di perlustrare il Poetto per verificare la situazione, ma si attendono le analisi dell’Arpas per avere la conferma e un quadro definitivo.

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